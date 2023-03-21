Михаил Науменков остаётся играть за «Салават Юлаев» ещё на два года

Михаил Науменков остаётся в «Салавате Юлаеве» ещё на два года. Клуб продлил контракт с защитником. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года, сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

В прошедшем регулярном чемпионате Науменков заработал 24 (6+18) очка в 65 матчах, установив при этом личный рекорд результативности. В плей-офф хоккеист стал лучшим бомбардиром-защитником, набрав 4 (1+3) очка в шести играх.

В состав «Салавата Юлаева» Михаил Науменков вошёл в 2020 году.

Ранее с «Салаватом Юлаевым» продлил контракт на один сезон форвард Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ».