Защитник ХК «Салават Юлаев» Мухамадуллин провёл первый матч в АХЛ

Уфимский хоккеист, воспитанник «Толпара» и форвард «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин впервые после отъезда из родного клуба сыграл в матче американской хоккейной лиги в составе фарм-клуба «Сан-Хосе», сообщает «Чемпионат». Встреча «Сан-Хосе Барракуды» и «Колорадо Иглз» 22 марта закончилась со счётом 0:8 в пользу «орлов».

В матче АХЛ Шакир Мухамадуллин заработал две штрафные минуты, а по итогам игры заработал отрицательный показатель полезности «-1», уточняет спортивный портал.

Напомним, между ХК «Салават Юлаев» и клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз» в 2021 году было подписано соглашение, согласно которому Шакир Мухамадуллин продолжал играть за «юлаевцев» на правах аренды, сообщало информагентство «Башинформ». Позже права на хоккеиста в результате обмена перешли к «Сан-Хосе». Шакир Мухамадуллин надел джерси «Сан-Хосе Барракуды» в конце феврале этого года.

После матча плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» 3 марта, в котором уфимский защитник забил первый гол и «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокцами (5:2), сказал, что он недолго думал над новостью о своём участии за океаном.

«Долго об этом не думал. Из „Сан-Хосе“ позвонили, сказали, что у тебя плей-офф, смотри сам, когда будешь готов к разговору», — сказал Шакир Мухамадуллин.