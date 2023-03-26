Уфимский «Толпар» проиграл «Омским ястребам» в третьем матче четвертьфинала плей-офф МХЛ

Сегодня, 26 марта, уфимский «Толпар» провёл третий матч четвертьфинала плей-офф МХЛ. Встреча уфимской молодёжной хоккейной команды с «Омскими ястребами» завершилась со счётом 4:5.

Голами в дружине Владимира Потапова отличились Эрик Галиев (22-я минута), Матвей Бабенко (25-я и 35-я минуты) и Динис Кадыров (40-я минута). В стане омичей шайбы забросили Илья Рейнгардт (1-я и 40-я минуты), Иван Мирошниченко (31-я минута), Никита Холодилин (29-я минута) и Михаил Гуляев (33-я минута).

Таким образом, счёт в серии 1-2. «Толпар» едет в Омск, где проведёт четвёртый матч с «Омскими ястребами».

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