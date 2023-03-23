Уфимский «Толпар» обыграл «Омских ястребов» и сравнял счёт в серии

На 33-й минуте «Толпар» снова разрывает счёт. Гол «ястребам» забил Сергей Колесников — 1:2. Но через две с половиной минуты счёт на табло вновь сравнялся. Постарался Глеб Трикозов — 2:2.

В третьей двадцатиминутке «Торос» делает ещё один рывок вперёд. На 50-й минуте гол забил Михаил Переседов — 2:3. Причём в это время уфимцы играли в меньшинстве (5×3). Омичи не отставали, шайбу на 53-й минуте отыграл Николай Хворов — 3:3. К концу периода «торосовцы» Семён Рубцов (58-я минута) и Александр Филиппов (59-я минута) всё же сумели увеличить разрыв — 3:4 и 3:5. Меньше чем за минуту до финального свистка Эдуарду Голоднюку удалось сократить отставание — 4:5, но гол хозяев на исход игры не повлиял.

Счёт в серии до трёх побед 1-1. «Толпар» едет с победой домой, следующий матч с «Омскими ястребами» состоится 26 марта (6+).

Добавим, первый матч четвертьфинала плей-офф МХЛ завершился поражением «Толпара», сообщало информагентство «Башинформ».