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Вчера, 14:55

Пловец из Башкирии с интеллектуальными нарушениями завоевал 7 медалей на первенстве России

Айдар Суфиянов/vk.com
Фото:Айдар Суфиянов/vk.com

В Йошкар-Оле завершились чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. На дорожках местного дворца водных видов спорта выступают около 170 пловцов из 22 регионов страны. 

Одним из представителей нашей республики стал спортсмен из Туймазов Билал Фазуллин. По итогам соревнований в его копилке семь новых медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Как стало известно агентству «Башинформ», плаванием Билал занимается с 2015 года. Его тренирует Лилия Самсонова. Пловец принимает активное участие в соревнованиях регионального, всероссийского и международного масштабов. И всегда возвращается с победами. За высокую результативность журналисты его прозвали «башкирским дельфином». 

Автор:Ляйсан Закирова
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