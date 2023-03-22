Первоклассница из Башкирии победила на первенстве России по русским шашкам

Первоклассница из Ишимбая Милана Хазеева стала победителем первенства России по русским шашкам. В быстрой программе среди девочек до 9 лет она заняла второе место. Соревнования проходят в Самаре с 17 по 23 марта. В них принимают участие более 600 спортсменов из 35 регионов. Дети до 14 лет соревнуются в трёх программах: классической, быстрой (рапид) и молниеносной (блиц).

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы районной администрации Азата Ишемгулова, талантливую девочку заметили в прошлом году, на соревнованиях по шашкам среди детских садов города. С тех пор Милана активно занимается в ишимбайской шашечной школе. Тренирует ее известный в республике шашист Янис Сафин.