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Вчера, 15:34

Первоклассница из Башкирии победила на первенстве России по русским шашкам

Азат Ишемгулов/vk.com
Фото:Азат Ишемгулов/vk.com

Первоклассница из Ишимбая Милана Хазеева стала победителем первенства России по русским шашкам. В быстрой программе среди девочек до 9 лет она заняла второе место. Соревнования проходят в Самаре с 17 по 23 марта. В них принимают участие более 600 спортсменов из 35 регионов. Дети до 14 лет соревнуются в трёх программах: классической, быстрой (рапид) и молниеносной (блиц). 

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы районной администрации Азата Ишемгулова, талантливую девочку заметили в прошлом году, на соревнованиях по шашкам среди детских садов города. С тех пор Милана активно занимается в ишимбайской шашечной школе. Тренирует ее известный в республике шашист Янис Сафин.

Автор:Ляйсан Закирова
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