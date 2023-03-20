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Сегодня, 11:05

Сборная Башкирии по тхэквондо ГТФ завоевала в Ижевске 74 золотые медали

федерация тхэквондо (ГТФ) РБ
Фото:федерация тхэквондо (ГТФ) РБ

Сборная Башкирии по тхэквондо ГТФ заняла второе общекомандное место в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Турнир тхэквондистов состоялся в Ижевске с 17 по 19 марта. В нём приняли участие почти все регионы округа, сообщил информагентству «Башинформ» президент спортивной федерации тхэквондо (ГТФ) Башкирии Фагит Латипов.

По словам Фагита Латипова, в состав сборной башкирских тхэквондистов вошли воспитанники Айнура Фахретдинова, Радика Сулейманова, Рустема Минязева, Руслана Габдуллина, Полины Габдуллиной и Антона Давлетгареева.

«Сборная Башкирии по тхэквондо ГТФ вернулась с официальных стартов с хорошими результатами: 74 золотых, 39 серебряные и 42 бронзовые медали. Всего 155 медалей. Она по итогам чемпионата и первенства ПФО в общекомандном зачёте заняла второе общекомандное место, а по итогам фестиваля цветных поясов третье общекомандное место», — сказал Фагит Латипов.

Ранее в Уфе прошёл XXXIII чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях на татами физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» приняли участие спортсмены из Уфы, Нефтекамска, Салавата, Ишимбая, Стерлитамака, Краснокамского, Кармаскалинского, Уфимского, Абзелиловского, Илишевского, Иглинского и других районов республики, информировал «Башинформ». Напомним, на турнире отобраны 14 лучших спортсменов, которые примут участие в Кубке мира в Киргизии, сообщало агентство.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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