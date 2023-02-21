В Уфе отобрали лучших тхэквондистов для участия в Кубке мира в Киргизии

В Уфе прошёл XXXIII чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ. В этом году турнир посвятили Дню защитника Отечества и участникам специальной военной операции, сообщили информагентству «Башинформ» в Федерации тхэквондо республики.

В соревнованиях на татами физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» приняли участие спортсмены из Уфы, Нефтекамска, Салавата, Ишимбая, Стерлитамака, Краснокамского, Кармаскалинского, Уфимского, Абзелиловского, Илишевского, Иглинского и других районов республики.

Возрастная категория включила в себя участников от 6 до 50 лет. Все ступени пьедестала заняли тхэквондисты из Уфы. Они, а также те, кто продемонстрировал лучшую технику, будут включены в состав сборной республики для участия в чемпионате. Кроме того, на турнире отобраны 14 лучших спортсменов, которые примут участие в Кубке мира в Киргизии.