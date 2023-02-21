Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 13:17

В Уфе отобрали лучших тхэквондистов для участия в Кубке мира в Киргизии

Федерация тхэквондо (ГТФ) РБ
Фото:Федерация тхэквондо (ГТФ) РБ

В Уфе прошёл XXXIII чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ. В этом году турнир посвятили Дню защитника Отечества и участникам специальной военной операции, сообщили информагентству «Башинформ» в Федерации тхэквондо республики.

В соревнованиях на татами физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» приняли участие спортсмены из Уфы, Нефтекамска, Салавата, Ишимбая, Стерлитамака, Краснокамского, Кармаскалинского, Уфимского, Абзелиловского, Илишевского, Иглинского и других районов республики.

Возрастная категория включила в себя участников от 6 до 50 лет. Все ступени пьедестала заняли тхэквондисты из Уфы. Они, а также те, кто продемонстрировал лучшую технику, будут включены в состав сборной республики для участия в чемпионате. Кроме того, на турнире отобраны 14 лучших спортсменов, которые примут участие в Кубке мира в Киргизии.

федерация тхэквондо (ГТФ) РБ
Фото:федерация тхэквондо (ГТФ) РБ
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика