Нефтекамский «Торос» проиграл красноярскому «Соколу» и выбыл из борьбы за Кубок Петрова

Нефтекамский «Торос» проиграл в матче с красноярским «Соколом» и выбыл из борьбы за Кубок Петрова. Встреча соперников 26 марта в «Платинум-Арене» завершилась со счётом 6:1.

Счёт в игре открыли нефтекамцы. На пятой минуте гол забил Илья Варлов — 0:1. Но затем удача отвернулась от «глыб». Начиная с 8-й минуты и до конца матча шайбы гостям забросили Алексей Князев, Николай Белов, Максим Цыбин и Илья Кожухов, дублем отличился Илья Скворцов.

По мнению и. о.главного тренера ХК «Торос» Владимира Гусева, игра в начале матча была абсолютно равной.

«Мы неплохо начали, старались гнуть свою линию, на протяжении всей серии играли активно. Но пропустили голы, а потом уже начали отыгрываться, побежали вперёд и, конечно, наткнулись на контратаки. Счёт был таким, что мы вынуждены были отыгрываться. Так вышло, что соперник наказал нас голами. Потом в конце игры были удаления, надо сказать объективно, что они были. Здесь не на кого пенять. В целом скажу так: парнями мы очень довольны. Да, конечно, по сегодняшней игре есть вопросы. Но на протяжении всей этой серии парни бились, пластались, верили. Сделаем выводы. Сами понимаете, седьмой матч в серии может быть вообще лишь один раз в карьере, ведь серии складываются по-разному. Парни получили колоссальный опыт, будем двигаться дальше», — прокомментировал игру Владимира Гусев.

Главный тренер ХК «Сокол» Павел Десятков отметил, что счёт не отражает накал матча, который был в начале и в середине игры.

«Соперник играл достаточно хорошо. Мы просто использовали свои моменты», — добавил наставник «Сокола».

Напомним, «Торос» шестой матч с «Соколом» в четвертьфинале плей-офф за Кубок Петрова завершил победой (3:1), сообщало информагентство «Башинформ».