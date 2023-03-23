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Сегодня, 22:34

Нефтекамский «Торос» одержал третью победу над «Соколом» в матче четвертьфинала плей-офф

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» провёл шестой матч четвертьфинала плей-офф за Кубок Петрова. Очередная встреча с «Соколом» из Красноярска прошла сегодня, 23 марта, на нефтекамском льду.

Счёт в игре на 6-й минуте открыл нефтекамский форвард Никита Асылаев, успешно сыгравший на добивании — 1:0. До конца периода команды голами не обменялись. 

Начало второго периода вновь огласилось сигналом забитого гола. Шайбу в ворота гостей на 23-й минуте забросил Александр Ремов — 2:0. Несмотря на доминирование «глыб», нефтекамскому голкиперу Семёну Вязовому пришлось изрядно потрудиться, чтобы не пропустить шайбу.

В третьем отрезке матча «хищникам» удалось попрессинговать «Торос», на что нефтекамцы отвечали острыми контратаками. Моменты у ворот красноярского вратаря Дмитрия Лозебникова возникали постоянно, но каждый раз «торосовцам» не хватало точности. «Соколу» удалось реализовать большинство на 52-й минуте. Автором гола стал Александр Тарасов — 2:1. Красноярцы в надежде на овертайм усилили давление на ворота хозяев и за две минуты до сирены заменили вратаря на полевого игрока. За 10 секунд до финальной сирены нападающий «Тороса» Илья Коренев отправил шайбу в пустые ворота — 3:1.

Таким образом, счёт в серии 3-3 в серии. Седьмой решающий матч состоится в Красноярске.

Напомним, «Торос» в пятом матче с «Соколом» в Красноярске уступил со счётом 4:3 (ОТ), сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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