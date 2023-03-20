Нефтекамский «Торос» уступил в овертайме «Соколу» в пятом матче за Кубок Петрова

Нефтекамский «Торос» уступил в Красноярске в пятом матче с «Соколом». Встреча команд в рамках четвертьфинала плей-офф за Кубок Петрова состоялась сегодня, 20 марта, на льду «Платинум Арены». Игра завершилась со счётом 4:3 (ОТ).
В первом периоде шайбу забросили хозяева. Счёт открыл Юрий Кожухов, поразивший на 14-й минуте ворота Семёна Вязового — 1:0. Меньше чем через минуту Игнат Коротких довёл счёт до 2:0.
Во втором отрезке игры нефтекамцы начали прессинговать соперника и контролировать шайбу. В результате на 28-й минуте Александр Чёрный отыграл одну шайбу — 1:2. Через полторы минуты Даниил Скориков сравнял счёт — 2:2.
В третьем периоде, на 42-й минуте Артур Гиздатуллин вывел «Сокол» вперёд — 3:2. «Торос» позже воспользовался большинством. Бросок Данила Аймурзина на 52-й минуте вновь сравнял цифры на табло — 3:3.
Овертайм. Решающий гол на 62-й минуте забил Кирилл Слепец — 4:3. Счёт в серии 3-2.
«У нас было не очень важное начало: после первого периода мы проигрывали 0:2. Во втором периоде выровняли игру, полностью доминировали. В третьем периоде довольно-таки хорошо играли. Глупую ошибку совершили изначально, но потом забросили в большинстве. Овертайм — это игра, когда решающий бросок приносит победу и всё заканчивается. До этого мы всегда вели в серии, теперь наша очередь сравнивать счёт. Будем готовиться к домашней игре», — прокомментировал игру и. о.главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев.
«Так сложилось, что преимущество своей площадки мы на выезде отыграли. Теперь отправляемся в поездку. Будем делать шаг вперёд. Команда к этому готова. Что касаемо сегодняшней игры: наверное, эти две „лёгкие“ шайбы на нас немного негативно сказались впоследствии. Потому что во втором периоде команду было не узнать. Но ребята — молодцы, нашли в себе силы, и вышли вперёд. Единственное, конечно, надо убрать эти ненужные удаления. Нельзя играть втроём, тем более, такое количество времени», — поделился своим мнением главный тренер ХК «Сокол». Павел Десятков.
Напомним, 17 марта, «Торос» провёл четвёртый матч на родном льду. Нефтекамские хоккеисты потерпели поражение от гостей, сообщало информагентство «Башинформ». Следующий матч состоится в Нефтекамске 23 марта.