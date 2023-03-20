Нефтекамский «Торос» уступил в овертайме «Соколу» в пятом матче за Кубок Петрова

Нефтекамский «Торос» уступил в Красноярске в пятом матче с «Соколом». Встреча команд в рамках четвертьфинала плей-офф за Кубок Петрова состоялась сегодня, 20 марта, на льду «Платинум Арены». Игра завершилась со счётом 4:3 (ОТ).

В первом периоде шайбу забросили хозяева. Счёт открыл Юрий Кожухов, поразивший на 14-й минуте ворота Семёна Вязового — 1:0. Меньше чем через минуту Игнат Коротких довёл счёт до 2:0.

Во втором отрезке игры нефтекамцы начали прессинговать соперника и контролировать шайбу. В результате на 28-й минуте Александр Чёрный отыграл одну шайбу — 1:2. Через полторы минуты Даниил Скориков сравнял счёт — 2:2.

В третьем периоде, на 42-й минуте Артур Гиздатуллин вывел «Сокол» вперёд — 3:2. «Торос» позже воспользовался большинством. Бросок Данила Аймурзина на 52-й минуте вновь сравнял цифры на табло — 3:3.

Овертайм. Решающий гол на 62-й минуте забил Кирилл Слепец — 4:3. Счёт в серии 3-2.