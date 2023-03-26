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Сегодня, 19:50

«Агидель» уступила во втором матче с «Динамо-Нева» в овертайме

ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
Фото:ЖХК «Агидель» во ВКонтакте

Сегодня, 26 марта, уфимская хоккейная команда «Агидель» уступила во втором матче финала плей-офф ЖХЛ соперницам из Санкт-Петербурга. Встреча в столице Башкирии закончилась со счётом в пользу «Динамо-Нева» — 1:2 (ОТ).

Голами команды обменялись во втором периоде матча. Счёт на 22-й минуте открыла Илона Маркова — 1:0. На 35-й минуте счёт сравняла Кристина Глухарёва. До финального свистка счёт на табло не поменялся и игра перешла в овертайм. Решающую шайбу хозяевам на первой минуте дополнительного периода забросила Оксана Братищева — 1:2.

ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
Фото:ЖХК «Агидель» во ВКонтакте

«Динамо-Нева» побеждает и увозит серию домой. Следующая игра между «Агиделью» и «Динамо-Невой» состоится 29 марта в Санкт-Петербурге. Счёт в серии до двух побед: 1-1.

Напомним, вчера, 25 марта, хоккеистки «Агидели» выиграли матч с «Динамо-Невой». Встреча команд в Уфе завершилась с сухим счётом 4:0, сообщало информагентство «Башинформ».

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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