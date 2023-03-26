«Агидель» уступила во втором матче с «Динамо-Нева» в овертайме

Сегодня, 26 марта, уфимская хоккейная команда «Агидель» уступила во втором матче финала плей-офф ЖХЛ соперницам из Санкт-Петербурга. Встреча в столице Башкирии закончилась со счётом в пользу «Динамо-Нева» — 1:2 (ОТ).

Голами команды обменялись во втором периоде матча. Счёт на 22-й минуте открыла Илона Маркова — 1:0. На 35-й минуте счёт сравняла Кристина Глухарёва. До финального свистка счёт на табло не поменялся и игра перешла в овертайм. Решающую шайбу хозяевам на первой минуте дополнительного периода забросила Оксана Братищева — 1:2.