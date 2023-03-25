Уфимская «Агидель» всухую обыграла «Динамо-Неву» в первом матче финала плей-офф ЖХЛ

Женская хоккейная команда «Агидель» провела первый матч финала плей-офф ЖХЛ. Встреча уфимских хоккеисток с «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга в столице Башкирии завершилась со счётом 4:0.

Четыре безответные шайбы в ворота гостей забросили Анна Шибанова (42-я минута), Ольга Сосина (53-я минута) и Елизавета Дубей, отличившаяся дублем (49-я и 58-я минуты).

Второй матч между «Агиделью» и «Динамо-Невой» состоится завтра, 26 марта, на льду «Уфа-Арены».

Напомним, перед выходом в финал «Агидель» провела три игры с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Полуфинальную серию плей-офф уфимки завершили со счётом 2-1, сообщало информагентство «Башинформ».