Тульский «Арсенал» одержал дома победу над ФК «Уфа»

Сегодня, 26 марта, ФК «Уфа» сыграл в Туле с ПФК «Арсенал». Встреча в матче 24-го тура Мелбет-Первой Лиги закончилась победой туляков со счётом 2:1.

Мячи горожанам забили Евгений Луценко (28-я минута) и Сергей Ткачёв (87-я минута). Единственны гол хозяевам поля забил Илья Молтенинов (85-я минута).

Следующую игру «Уфа» проведёт дома 2 апреля с ФК «СКА-Хабаровск».

Ранее ФК «Уфа» проиграл ярославскому «Шиннику» (2:1). Матч 23-го тура Мелбет-Первой лиги состоялся в Уфе 19 марта на стадионе «Нефтяник» и завершился со счётом 2:1, сообщало информагентство «Башинформ».

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