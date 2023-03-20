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Сегодня, 11:14

ФК «Уфа» проиграл в домашнем матче ярославскому «Шиннику»

ФК «Уфа»
Фото:ФК «Уфа»

ФК «Уфа» в матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги проиграл ярославскому «Шиннику» (2:1). Матч состоялся в Уфе 19 марта на стадионе «Нефтяник».

Единственный мяч в ворота гостей в начале второго тайма забил Эгаш Касинтура. В составе «Шинника» двумя голами отличился Дмитрий Самойлов, забивший первый гол с пенальти.

Следующий матч горожане проведут 26 марта в Туле с ПФК «Арсенал».

Предыдущий матч 22-го тура Мелбет-Первой лиги ФК «Уфа» провёл 12 марта в Астрахани с ФК «Волгарь», сообщало информагентство «Башинформ». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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