Башкирия строит уникальный завод, башбатальон штурмовал Константиновку

Говоря о ключевых направлениях развития, Глава отметил, что республика активно работает над привлечением инвестиций. «Салават в этом смысле имеет очень хорошие перспективы. Развиваются предприятия, есть новые промышленные проекты. При этом важно «подтянуть» и социальную сферу», – сказал Хабиров. По его словам, в следующем году в Восточном районе начнётся строительство долгожданной школы, выделят средства на ремонт дорог. Глава республики подчеркнул, что выполнение приоритетных для муниципалитета задач должно стать во главу угла работы местных властей, и в своей работе надо опираться на людей, которые собрались в этом зале.

Отвечая на вопросы участников встречи, руководитель республики рассказал, что для пассажирских перевозок в этом году закупят 83 автобуса, они поступят и в Салават.

Важной темой встречи стало – увековечение памяти погибших участников СВО. В республике уже начали реализацию таких проектов. «О погибших мы никогда не забудем», – заверил Глава и сообщил, что в Уфе появится большой мемориал в память о наших воинах. Он призвал к этому вопросу подходить не спеша и деликатно.

Отвечая на вопрос о создании доступной среды для людей с ОВЗ, Хабиров отметил, что в новых общественных объектах создают такую среду с учётом всех регламентов и «смогли переломить ситуацию по отношению к особенным людям». Также он поддержал предложение проводить регулярные встречи с общественностью членов правительства республики и министров.

«В кабинете ничего не решается. Только в диалоге получается понять настроение людей. Через такие встречи можно объяснить важные смыслы и задачи, которые мы решаем», – сказал Радий Хабиров по итогам встречи, подчеркнув, что «это люди, которые определяют и настроение, и порядок, и будущее муниципалитета».

Про сотрудничество с Абхазией

На минувшей неделе делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым работала в Абхазии. Впервые наша делегация прилетела в обновленный аэропорт Сухума прямым рейсом из Уфы, который запустили в мае. Во время визита Глава Башкортостана почтил память героев войны 1992–1993 годов за независимость Абхазии. Вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и первым замруководителя администрации Президента России Сергеем Кириенко Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Свобода Абхазии» в селе Тамыш.