Радий Хабиров посетил в Дюртюлях фестиваль «Ҡанатлы Ат»

Сегодня в Дюртюлях на территории конноспортивного комплекса «Аргамак» проходит ежегодный конноспортивный фестиваль «Ҡанатлы Ат». Традиция конноспортивных состязаний зародилась около 20 лет назад. Этот фестиваль — часть «Большого круга Башкортостана», который раньше проходил поэтапно на разных ипподромах республики, собирая участников из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Свердловской и Оренбургской областей. С 2023 года масштабное состязание проводится на дюртюлинской земле.

Хөрмәтле дуҫтар! Хөрмәтле Дүртөйлө халҡы! Хөрмәтле ҡунаҡтар! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые жители Дюртюлинского района! Добрый день, уважаемые гости! Позвольте мне, прежде всего, передать огромные слова приветствия, уважения, благодарности всем участникам фестиваля «Ҡанатлы аты». Это уже любимый фестиваль, который развивает традиции коневодства в нашей республике, спортивного коневодства и в целом любви к нашему верному спутнику жизни народов республики – коню. Но самое главное, я хотел сегодня, обращаясь к жителям Дюртюлинского района, поблагодарить вас за ваш труд, за вашу активность, за вашу доброту и дружбу. Дюртюлинский район — очень крепкий район. Но прежде всего он крепок тем, что здесь живут очень трудолюбивые, настоящие люди, патриоты. У меня сейчас была встреча с ветеранами, участниками специальной военной операции. И я вновь говорю с этой трибуны, что мы никогда не забудем подвиг наших воинов. И мы всегда будем преклонять головы перед теми, кто погиб, защищая интересы нашей страны. И всегда будем заботиться об их семьях. И поэтому в этот светлый, радостный день я очень хочу пожелать Дюртюлинскому району, всей нашей республике и нашей большой стране, благополучия и процветания. Сегодня для дюртюлинцев особенный день. И у меня тоже особенный день, у сына сегодня день рождения, ему 9 лет исполнилось. И он мне говорит: «Ты куда, пап?» Я говорю: «Я поехал в самый лучший район республики». Передай, говорит, слова приветствия от нашей маленькой семьи. С любовью, уважением и благодарностью», - отметил Радий Хабиров.

Глава республики вручил государственные награды Башкортостана лучшим труженикам района и наградил победителей скачек чистокровок-трёхлеток на приз Главы Башкортостана на 2400 метров. Показательно, что на «Канатлы Ат» испытывают в скачках и бегах лошадей, рожденных в республике. Это возможность увидеть в деле стремительных орловских рысаков, чистокровных скакунов и, конечно, башкирских лошадей.

Событийные, брендовые фестивали важны, но всегда надо исходить из того, чтобы в этом был толк. Была своя экономика, были смыслы правильные, чтобы людям было интересно. Не делать фестиваль ради галочки, потому что и время сейчас такое, всё это денег стоит. Но этот фестиваль люди полюбили. Посмотрите, весь район, наверное, здесь, и гости со всей республики приехали. Сегодня с хорошим настроением уезжаю. Команда в Дюртюлях работает сильная, глава очень опытный, люди радуются. Так что всё хорошо», - оценил итоги поездки Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».