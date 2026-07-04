Глава Башкирии оценил моральные результаты конкурса «Трезвое село»

Сегодня в Дюртюлях во время конноспортивного фестиваля «Ҡанатлы Ат» Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью корреспонденту ИА «Башинформ» рассказал о значение республиканского конкурса «Трезвое село».

В организацию этого конкурса мы вложили немало сил, и не зря — это мероприятие, объединяющее людей. Невероятное объединение, там столько эмоций, такая страсть кипит. И от мала до велика работают на благополучие. Я всегда говорю, что доброе слово — хорошо, но доброе слово с ещё с каким-то денежным выражением — ещё лучше, тем более все эти деньги идут на развитие населённых пунктов. Плюс трезвый образ жизни людей. Потому что мы понимаем, сколько судеб водка погубила. И это такой бич на самом деле. Сейчас мы видим по многим показателям снижение количества умерших от отравления алкоголем. В целом идет снижение потребления алкоголя. Мы же не запретами занимаемся. Я вообще не сторонник этого. Мы даём альтернативу - вот жизнь нормальная. Пожалуйста, праздники и так далее. Как-то зимой приезжаем в Белое озеро в Гафурийский район. Я гляжу, сидят на лунках — одни женщины. Я так удивился, думаю, что же они там делают. В рамках конкурса же важно мероприятия проводить. Женщины собрались и пошли ловить рыбу. Очень такая веселая была картинка. Задача, чтобы конкурс оценивался справедливо. Тогда люди будут понимать: сделал хорошо — получи награду, — сказал Радий Хабиров.

По мнению Главы республики, важно, что продажа спиртного запрещена на сабантуях: «В первый год запрета, конечно, ворчания много было, и критиковали меня. Но мне кажется, люди поняли, что так лучше. Смотрите, все радостные какие, и сколько на празднике детей».