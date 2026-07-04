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04:43 (UTC+5), 04 Июля 2026

Бойцы из Башкирии освобождают Константиновку

Фото: Минобороны РФ | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Вооружённые силы России освобождают Константиновку (ДНР). Военнослужащие из Башкирии принимают самое активное участие в освобождении этого одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ, расположенного в 55 км от Донецка.

На одном из видеокадров объективного контроля, снятых в районе железнодорожного вокзала Константиновки, один из бойцов штурмового подразделения развернул знамя башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова.

Об освобождении Константиновки президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, когда верховный главнокомандующий посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

Константиновка играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянском направлении, в населённом пункте расположен крупный транзитный железнодорожный узел.

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