В Башкирии выпускникам Салаватского медицинского колледжа вручили дипломы

«Ҡәҙерле уҡыусылар, уҡытыусылар, ата-әсәләр һәм хөрмәтле ҡунаҡтар! Уважаемые наши дорогие выпускники! Уважаемые преподаватели, родители, уважаемые гости! Особенный день сегодня. Все красивые, нарядные. И мы с вами разделяем эту радость. Мы сегодня приехали поздравить вас с выпуском, с завершением такого непростого, но очень яркого периода вашей жизни. Искренне поздравляю вас с завершением колледжа и вас впереди ждёт ещё более интересная жизнь. В этом году наши колледжи, их восемь у нас с шестью филиалами, выпускают более трёх тысяч специалистов. И наша система здравоохранения вас очень ждёт. У нас порядка пятидесяти тысяч медицинских работников и всё равно не хватает. У каждого будет своя траектория жизненная. Кто-то пойдёт работать в больницы, поликлиники, на скорую помощь, кто-то пойдёт учиться дальше, кто-то, может быть, и выберет другую профессию, такое тоже бывает. Но точно знаю, что вы выбрали замечательную, очень нужную, светлую, наверное, одну из самых главных профессий, которые есть в цивилизованном современном обществе.
Мы, как управленческая команда республики, хотим, чтобы вы приходили в хорошие условия работы. Наша задача, чтобы вы приходили в современные, насыщенные современным оборудованием медицинские учреждения, чтобы максимально могли помогать людям. Ведь ваша главная миссия – это помогать людям справиться с болезнями, помогать людям появиться на свет. Я хочу поблагодарить Оксану Михайловну, ваш весь педагогический коллектив. Спасибо вам большое, потому что от того, как вы подготовите вот этих ещё молодых совсем людей, будет через определённое время зависеть в целом качество системы здравоохранения нашей республики. Поэтому всем педагогам хочу сказать слова уважения, благодарности.
Дорогие родители! Ваш ребёнок получил хорошее, очень востребованное, нужное образование. Спасибо вам, что воспитали замечательных детей. Всех выпускников ещё раз от души поздравляю. Вы выбрали классную профессию. Пусть в вашей жизни всё получится», – сказал Радий Хабиров.
Он также вручил дипломы 14 лучшим выпускникам колледжа.
Справка
Салаватский медицинский колледж основан в 1955 году. С момента основания подготовлено более 12 тысяч специалистов по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». В 2026 году выпускается 255 специалистов среднего звена, из них 60 – с отличием.
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