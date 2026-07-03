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13:47 (UTC+5), 03 Июля 2026

Радий Хабиров принял участие в заседании совета по соцподдержке бойцов СВО

Фото: Азат Мухамедьянов | администрация Главы Башкирии
Инсаф Хужабирганов

В Пензе прошло заседание совета ПФО по социальной поддержке участников СВО под руководством Игоря Комарова. В заседании принял участие Глава республики Радий Хабиров.

Участники рассмотрели вопросы совершенствования мер социализации участников СВО и поддержки их семей. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах округа реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.

«Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей, — сказал Игорь Комаров. — Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в „бесшовном“ возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей».
Азат Мухамедьянов администрация Главы Башкирии
Азат Мухамедьянов администрация Главы Башкирии
Фото: Азат Мухамедьянов | администрация Главы Башкирии
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В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы госфонда «Защитники Отечества». С мая 2026 года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками.

Участники заседания проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. О результатах и перспективах своей работы доложили руководители регионов.

Отметим, что в Башкирии выстроили многоуровневую систему поддержки участников СВО и их семей. Она включает 99 мер и услуг, в том числе 55 — региональных.

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