Радий Хабиров принял участие в заседании совета по соцподдержке бойцов СВО

В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы госфонда «Защитники Отечества». С мая 2026 года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками.

Участники заседания проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. О результатах и перспективах своей работы доложили руководители регионов.

Отметим, что в Башкирии выстроили многоуровневую систему поддержки участников СВО и их семей. Она включает 99 мер и услуг, в том числе 55 — региональных.