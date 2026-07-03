Радий Хабиров принял участие в заседании совета по соцподдержке бойцов СВО

В Пензе прошло заседание совета ПФО по социальной поддержке участников СВО под руководством Игоря Комарова. В заседании принял участие Глава республики Радий Хабиров.
Участники рассмотрели вопросы совершенствования мер социализации участников СВО и поддержки их семей. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах округа реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
«Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей, — сказал Игорь Комаров. — Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в „бесшовном“ возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей».
В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы госфонда «Защитники Отечества». С мая 2026 года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками.
Участники заседания проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. О результатах и перспективах своей работы доложили руководители регионов.
Отметим, что в Башкирии выстроили многоуровневую систему поддержки участников СВО и их семей. Она включает 99 мер и услуг, в том числе 55 — региональных.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.