Кириенко оценил вклад Башкирии в реконструкцию набережной Сухума

Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил значение реконструкции Сухумской набережной для будущего республики. Напомним, работы по ее восстановлению были выполнены при поддержке Башкортостана и других регионов.
По словам Кириенко, обновленная набережная станет точкой притяжения для миллионов туристов и серьезным вкладом в экономику Абхазии за счет создания рабочих мест.
В ходе работ археологи обнаружили артефакты римского и византийского периодов, включая камень с латинской надписью II–III веков, которые планируется передать в Дом музыки Абхазии.
«Мы с каждым шагом понимаем, насколько древней является культура Абхазии, какое количество исторических событий, эпох здесь было. Важно уважительное отношение туристов, чтобы они понимали, с какой историей соприкасаются», — отметил он.
Восстановление набережной Диоскуров проходило при активном участии Башкортостана, Татарстана и Нижегородской области.
«В 90-е годы добровольцы из этих регионов воевали здесь, отдавая свою жизнь за суверенитет Абхазии, поддерживали в сложное время, — сказал Сергей Кириенко. — Я хотел бы сказать огромные слова благодарности руководителям этих регионов Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Радию Фаритовичу Хабирову, Глебу Сергеевичу Никитину. То, что эти успешные регионы вложили сюда не только средства, но и частичку души, — это важная вещь во взаимоотношениях стратегического партнерства и братства между Россией и Абхазией».
Ранее на встрече в Сухуме президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил управленческую команду Башкортостана за решение поддержать проект обновления исторической набережной Диоскуров.
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