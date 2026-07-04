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05:56 (UTC+5), 04 Июля 2026

В башкирских Дюртюлях обновили колледж на 170 млн рублей

Учебное заведение получило федеральный грант на подготовку специалистов АПК, также в проект вложились республиканский и местный бюджеты.

Фото: Олег Яровиков | Башинформ
Азат Гиззатуллин

Рабочая поездка Главы Башкортостана Радия Хабирова в Дюртюлинский район началась с посещения Дюртюлинского многопрофильного колледжа. Директор учебного заведения Ришат Гареев рассказал, что в 2025 году колледж получил грант из федерального бюджета в размере 100 млн рублей на создание образовательно-производственного центра «Инновационный центр подготовки специалистов для сельского хозяйства» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках софинансирования из бюджета республики на капитальный ремонт было направлено 50 млн рублей и 20 млн рублей из муниципального бюджета. Было создано 14 зон, оснащенных самым современным инновационным оборудованием, полностью отремонтировано двухэтажное здание колледжа, гаражи, а также крыша и фасад двухэтажного общежития. Закуплены роботизированные доильные системы, агродроны, спутниковая навигация, VR-тренажёры, создан полигон сельскохозяйственной техники.

Республика участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет» с 2022 года. Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин пояснил, что на начало 2026 года создано 19 кластеров. В 2026 году будет создано еще 8 кластеров. По итогам конкурса на 2027 год 8 колледжей признаны победителями. Тем самым в конце 2027 года в республике будет работать 35 кластеров. На создание 27 кластеров привлечено 2,4 млрд рублей федеральных средств, из бюджета РБ выделено 1,2 млрд рублей.

Отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», Глава Башкирии прокомментировал:

Мы чемпионы в России по программе «Профессионалитет», у нас самое большое количество колледжей — 35, которые попали в этот проект. Это больше трети от всех колледжей в республике, их всего 90. И вот смотрите, как преображается учебное заведение. Мы же давали своё собственное финансирование. В этом году стало немного сложнее, но мы не останавливаем работу по модернизации колледжей. Ну и как остановить, это затрагивает большой процент наших детей. После 9 класса ребята идут в колледжи, потом без проблем получают работу. Колледжи – это наша стратегия, это обеспечение трудовыми ресурсами наших предприятий. И самое главное, ребята получают действительно нужные профессии и в самых современных условиях.
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ
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