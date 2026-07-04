В башкирских Дюртюлях обновили колледж на 170 млн рублей

Рабочая поездка Главы Башкортостана Радия Хабирова в Дюртюлинский район началась с посещения Дюртюлинского многопрофильного колледжа. Директор учебного заведения Ришат Гареев рассказал, что в 2025 году колледж получил грант из федерального бюджета в размере 100 млн рублей на создание образовательно-производственного центра «Инновационный центр подготовки специалистов для сельского хозяйства» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках софинансирования из бюджета республики на капитальный ремонт было направлено 50 млн рублей и 20 млн рублей из муниципального бюджета. Было создано 14 зон, оснащенных самым современным инновационным оборудованием, полностью отремонтировано двухэтажное здание колледжа, гаражи, а также крыша и фасад двухэтажного общежития. Закуплены роботизированные доильные системы, агродроны, спутниковая навигация, VR-тренажёры, создан полигон сельскохозяйственной техники.

Республика участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет» с 2022 года. Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин пояснил, что на начало 2026 года создано 19 кластеров. В 2026 году будет создано еще 8 кластеров. По итогам конкурса на 2027 год 8 колледжей признаны победителями. Тем самым в конце 2027 года в республике будет работать 35 кластеров. На создание 27 кластеров привлечено 2,4 млрд рублей федеральных средств, из бюджета РБ выделено 1,2 млрд рублей.

Отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», Глава Башкирии прокомментировал:

Мы чемпионы в России по программе «Профессионалитет», у нас самое большое количество колледжей — 35, которые попали в этот проект. Это больше трети от всех колледжей в республике, их всего 90. И вот смотрите, как преображается учебное заведение. Мы же давали своё собственное финансирование. В этом году стало немного сложнее, но мы не останавливаем работу по модернизации колледжей. Ну и как остановить, это затрагивает большой процент наших детей. После 9 класса ребята идут в колледжи, потом без проблем получают работу. Колледжи – это наша стратегия, это обеспечение трудовыми ресурсами наших предприятий. И самое главное, ребята получают действительно нужные профессии и в самых современных условиях.