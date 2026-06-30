Глава Башкирии обсудил с предпринимателями развитие креативных индустрий

30 июня в Стерлитамакском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями бизнес-сообщества муниципалитета в сфере туризма и креативных индустрий. Руководитель региона пообщался с предпринимателями и ответил на волнующие их вопросы.
В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств региона, институтов развития и поддержки бизнеса. Открывая встречу, Глава Башкортостана высоко оценил роль муниципального предпринимательства в развитии республики.
– Наша экономика даже в непростых условиях работает стабильно. Мы привлекаем инвестиции, запускаем новые предприятия, строим социальные объекты. Например, за пять месяцев 2026 года промышленность республики выросла на 5,6 процента, что выше среднероссийских темпов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Для муниципалитетов, расположенных вблизи крупных городов, важно формировать свою идентичность, в том числе отрасли специализации. Стерлитамакский район идёт именно по такому пути. Здесь мощная управленческая команда, и мы стараемся поддерживать ваши инициативы. Один из крупнейших проектов – особая экономическая зона «Алга», где мы сегодня приступили к строительству ещё одного современного предприятия – «ЭкоПромСтрой-Алга». Хочу выразить признательность и представителям бизнес-сообщества района работающим в сфере туризма. Именно благодаря вам у наших гостей формируется мнение о республике.
Говоря о развитии туристической отрасли, руководитель региона отметил, что в последние годы этому направлению уделяют большое внимание. При этом его потенциал далеко не исчерпан.
– Туризм – важнейшая часть экономики региона. По итогам прошлого года число гостей, которые приехали в республику, увеличилось на 8,2 процента и достигло 2,4 млн человек, – сказал Радий Хабиров. – Мы продолжаем открывать Башкортостан для жителей других регионов страны и зарубежных государств, прежде всего создавая соответствующую инфраструктуру. Этнический, гастрономический, медицинский туризм – развиваем все эти направления. Причём стремимся создавать точки притяжения по всей территории республики. Большой вклад в это вносит и развитие креативных индустрий.
Глава Башкортостана рекомендовал предпринимателям активно участвовать в федеральных и республиканских программах поддержки туризма. Радий Хабиров также пригласил бизнесменов посетить первый Фестиваль горнозаводской цивилизации, который пройдёт 11 и 12 июля на территории бывших медеплавильных заводов, расположенных в сёлах Воскресенское и Верхотор.
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