Глава Башкирии обсудил с предпринимателями развитие креативных индустрий

30 июня в Стерлитамакском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями бизнес-сообщества муниципалитета в сфере туризма и креативных индустрий. Руководитель региона пообщался с предпринимателями и ответил на волнующие их вопросы.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств региона, институтов развития и поддержки бизнеса. Открывая встречу, Глава Башкортостана высоко оценил роль муниципального предпринимательства в развитии республики.

– Наша экономика даже в непростых условиях работает стабильно. Мы привлекаем инвестиции, запускаем новые предприятия, строим социальные объекты. Например, за пять месяцев 2026 года промышленность республики выросла на 5,6 процента, что выше среднероссийских темпов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Для муниципалитетов, расположенных вблизи крупных городов, важно формировать свою идентичность, в том числе отрасли специализации. Стерлитамакский район идёт именно по такому пути. Здесь мощная управленческая команда, и мы стараемся поддерживать ваши инициативы. Один из крупнейших проектов – особая экономическая зона «Алга», где мы сегодня приступили к строительству ещё одного современного предприятия – «ЭкоПромСтрой-Алга». Хочу выразить признательность и представителям бизнес-сообщества района работающим в сфере туризма. Именно благодаря вам у наших гостей формируется мнение о республике.