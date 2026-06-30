В Башкирии реалити-шоу «Блогеры в деревне» могут поддержать госзаказом

В прошлом году от их деятельности в бюджет района поступило 259 млн рублей, это на 14 процентов больше по сравнению с 2024 годом. В 2025 году в районе было реализовано 37 инвестиционных проектов на сумму в 1,4 млрд рублей.

Во время встречи Радий Хабиров ответил и на вопросы местных предпринимателей. Советник главы Стерлитамакского района по вопросам развития креативных индустрий Павел Буркин рассказал, что одним из ярких событийных мероприятий в муниципалитете является хлебный фестиваль «Сумбуля», который показывает уважение к хлеборобам и богатство башкирских традиций. По его словам, совсем недавно в районе был реализован еще один креативный проект, реалити-шоу «Блогеры в деревне». Автор проекта Оксана Бабикова пояснила, что для участия в проекте были приглашены авторы и блогеры из разных регионов России. В течение нескольких дней они окунулись в настоящую сельскую жизнь, после которой сказали, что они даже не представляли, насколько в районе красиво и душевно. Павел Буркин предложил придать фестивалю «Сумбуля» статус республиканского.

«Мы много внимания уделяем развитию событийных мероприятий. Из бюджета Башкортостана мы выделяем по 600 тысяч рублей муниципалитетам именно на такие событийные фестивали. Но к любым событийным мероприятиям надо относиться рационально. Для проведения крупных событийных фестивалей надо еще создавать инфраструктуру. К этому надо идти шаг за шагом. Что касается реалити-шоу "Блогеры в деревне", если этот проект будет интересен зрителям, то мы готовы его поддержать даже государственным заказом», – отметил Радий Хабиров.

Руководитель детской студии ТВ «Планета детства» из села Большой Куганак Стерлитамакского района Расиль Фазылов рассказал Главе региона, что в этом году их проект стал победителем Всероссийского фестиваля детских медиа «Включайся». В нем принимали участие 167 студий из 82 городов России. Он также спросил, на какую поддержку могут рассчитывать сельские предприниматели, которые работают в сфере креативных индустрий.

Радий Хабиров поздравил коллектив студии с этой победой и отметил, что развитию креативных индустрий в Башкортостане сейчас уделяется серьезное внимание.

«Президентом России поставлена задача довести до 2030 года долю креативных индустрий до 6 процентов, в республике пока эта цифра составляет 2 процента. Нам есть куда расти. Главное, не только создать творческий продукт, надо его еще грамотно продать. Надо активнее принимать участие в ремесленных ярмарках, есть прямые субсидии из Фонда развития креативных индустрий. Также нужно создавать свои сообщества, объединяться. Такие положительные примеры у нас есть в Бирске и Стерлитамаке», – сказал Радий Хабиров.

Во время встречи местные предприниматели предложили сделать отдельную номинацию республиканской премии в сфере креативных индустрий «Создатель» для малых предпринимателей. Глава региона поддержал это предложение и дал поручение министерству предпринимательства и туризма, чтобы уже с этого года премия вручалась и в этой категории.

Во время встречи также обсуждались вопросы развития туризма в республике, задачи, которые предстоит решать в Стерлитамакском районе, работы в социальных сетях и другие.