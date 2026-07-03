Уфа и Сухум стали городами‑побратимами

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов и мэр Сухума Тимур Агрба подписали соглашение об установлении побратимских отношений между муниципалитетами. Как сообщили в мэрии Уфы, стороны договорились о реализации совместных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей двух городов.

Сотрудничество планируется развивать в научно‑технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях. Работа будет строиться на основании соглашения между правительством Башкирии и правительством Абхазия и договоре о дружбе и сотрудничестве между Уфой и Сухумом.

Ранее Кириенко оценил вклад Башкирии в реконструкцию набережной Сухума.