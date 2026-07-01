Радий Хабиров пообещал и дальше улучшать комфортную среду города Салавата

По итогам «Часа общественных пространств», проведенного в феврале 2025 года Главой Башкортостана, было дано поручение о выделении в 2026 году из бюджета республики 100 млн рублей на реализацию проекта по благоустройству общественной территории. Подрядчики начнут работу уже летом этого года.

Глава администрации города Салавата Марат Загидуллин рассказал, что проект благоустройства аллеи по улица Дзержинского и прилегающей территории был изначально включен в проект «Салават: семь сновидений сквозь явь». В рамках проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было проведено мощение тротуарной плиткой площади Ленина, обустроена центральная аллея по улице Первомайской. Там высажены деревья-крупномеры, многолетние кустарники, цветы, засеяна газонная трава; заменены кабельные сети с воздушной на подземную линию, установлены декоративное освещение в виде гирлянды, световых арт-объектов и «Визит-центр» с остановочным павильоном; внедрена система видеонаблюдения и звукового оповещения. Также установлены малые архитектурные формы: нулевой километр в центре площади Ленина, парковая мебель, вернисаж – выставочные стенды, столы-прилавки для ремесленников, шахматные столы. Появилась и своя велосипедная дорожка с современным оборудованием: станции для ремонта велосипедов, велопарковки, урны для велосипедистов. Строители сейчас ведут работы на втором этапе.

А на аллее по улице Дзержинского планируется монтаж системы видеонаблюдения, замена кабельных сетей с воздушной на подземную линию; установка декоративного освещения в виде гирлянд; обновление экологичной парковой мебели и урн; дополнительное озеленение территории в виде клумб и вазонов с многолетними кустарниками и цветами, модернизация пешеходных переходов и замена асфальтового покрытия на брусчатку. За счет средств «Газпром нефтехим Салават» также планируется благоустройство сквера, прилегающего к ДК «Нефтехимик».

«Раз уж начали хорошее, доброе дело, сейчас не надо останавливаться, вот как мы Уфу не останавливаем. Здесь тоже. Поэтому улицу Дзержинского мы сделаем, сквер нам поможет сделать «Газпром нефтехим Салават». Салават – красивый город, труженик. Будем и дальше улучшать здесь комфортную среду», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».