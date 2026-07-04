В башкирских Дюртюлях построят ледовую арену

4 июля в Дюртюлях Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства ледовой арены. Стоимость строительства спортивного объекта составляет 831 млн рублей. Арена предназначена для хоккея и фигурного катания, будет вмещать одновременно 350 человек. Здание будет двухэтажным: на первом разместят арены для обоих видов спорта, санузлы, душевые, раздевалки, помещения для тренеров, тренажёрный зал. На втором этаже разместят массажную, кабинет врача и процедурную, радиостудию, раздевалку и душевую. Площадь ледового поля составит около 2,5 тыс. кв. метров.

В Башкирии уже построено несколько ледовых арен, и Глава республики считает, что дюртюлинский объект будет лучше и больше предыдущих, а кроме того, здесь необходимо построить большой бассейн, чтобы закрыть потребности города и района.

«Мы продолжаем строить спортивные объекты, по некоторым есть вопросы. Например, достаточно непросто идет строительство ледовой арены в Баймаке, но мы точно её достроим. Сейчас вот обсудили — нам надо „добить“ стадион „Шахтёр“ в Кумертау. Что говорится, есть чем заниматься. Но всё, за что мы берёмся, мы доделываем до конца. Здесь, в Дюртюлях, это будет один из лучших ледовых дворцов в республике, он больше чекмагушевского и лучше ишимбайского. Ну, а раз мы хотим делать всё лучше, здесь надо строить нормальный бассейн. Он есть тут, но маленький для такого города и района. Так что рано или поздно в Дюртюлях будет и большой бассейн», — сказал Радий Хабиров.