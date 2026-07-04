В башкирских Дюртюлях началось благоустройство яблоневого сада на 158 га

В ходе рабочей поездки в Дюртюли Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с концепцией и ходом выполнения благоустроительных работ проекта «Иванаевский сад. Ростки будущего». В 2025 году он одержал победу в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект для Дюртюлей подготовлен Институтом развития городов РБ и архбюро «Ахмадуллин-Аркитекс».

Глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов рассказал, что в 2026 году реализуется 1 этап. Общая стоимость работ по благоустройству Иванаевского сада и прилегающей территории составит 193,9 млн рублей, из них 91,8 млн рублей средства федерального бюджета, 74, 7 млн – республиканского и 13,5 млн – муниципального.

Иванаевский яблоневый сад на берегу реки Белой — достопримечательность Дюртюлей. Он был заложен на нескольких гектарах в 50-х годах прошлого века в селе Иванаево, а сейчас и посёлок, и сад вошли в состав городского поселения. Общая площадь Иванаевского сада – 158 гектаров. Зелёной территорией активно пользуются спортсмены, поэтому проектом предусмотрены беговые, лыжные, велосипедные маршруты. Также сделают игровой маршрут для детей. В саду есть родник и несколько водоёмов, их берега будут благоустроены для комфортного отдыха. В саду появится событийная зона, также запланирована высадка новых деревьев, декоративных кустов и цветов. Как должен будет выглядеть сад после завершения работ — показывали здесь.

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за всю его историю стали 39 проектов из Башкирии. Из них 31 проект уже выполнен. Все 20 городов республики, подходящие под заявочные условия, побеждали в конкурсе минимум по одному разу. При этом, отметил Радий Хабиров, Дюртюли не впервые побеждают в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Каждый такой успех – это и финансирование, и простор для творчества. На мой взгляд, благодаря этому преображаются и сам город, и весь район. В следующем году мы завершим обновление сада, и жители Дюртюлей получат хорошее место для отдыха, – сказал Радий Хабиров. – Для участия в следующем конкурсе республика направила ещё 12 заявок. Особую роль здесь играет наш Институт развития городов – он выступает настоящим творческим локомотивом, ведёт очень активную работу.