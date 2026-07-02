Некабинетный разговор: Глава Башкирии встретился с общественниками Салавата

В мероприятии приняли участие представители общественных объединений, участники специальной военной операции, депутаты городского совета Салавата, религиозные деятели, волонтёры.

«Вся страна проходит непростой период своего развития. Много серьёзных вызовов, много задач. Главный девиз сегодня – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Наш Президент Владимир Владимирович Путин на недавнем съезде партии «Единая Россия» произнёс именно эти слова. Поэтому мы должны сплотиться вокруг главы государства, объединить все усилия и поддержать наших бойцов, – подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона обозначил ключевые направления развития муниципалитета.

– Мы активно работаем над привлечением инвестиций в республику. И на протяжении последних лет их объём стабильно растёт. Салават в этом смысле имеет очень хорошие перспективы. Развиваются предприятия, есть новые промышленные проекты. При этом важно «подтянуть» и социальную сферу, – сказал Радий Хабиров. – В следующем году начнём строительство школы в Восточном районе. Жители её очень ждут. Выделим дополнительное финансирование на ремонт дорог. Долгое время не уделялось должного внимания развитию городской среды. Сейчас мы исправляем эту ситуацию. В целом существующие вопросы мы хорошо понимаем и будем их планомерно решать.

Выполнение приоритетных для муниципалитета задач должно стать во главу угла работы местных властей. С этим тезисом Радий Хабиров обратился к главе администрации Салавата Марату Загидуллину.

– Главное дело моей жизни – это руководство республикой. Точно так же и вы должны относиться к своей должности. Для этого у вас есть и опыт, и знания, – отметил руководитель региона. – И в вашей работе важно опираться на тех людей, которые собрались сегодня в этом зале.

Глава Башкортостана ответил на вопросы представителей институтов гражданского общества Салавата. Председатель Общественной палаты города Ирина Назарова поинтересовалась возможностью увеличения количества новых автобусов «Башавтотранса», которые выполняют пассажирские перевозки в городе.

– В этом году планируем закупить 83 автобуса по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Они поступят и в Салават, – сообщил Радий Хабиров. – Конечно, мы понимаем, что обновления требует парк трамваев, которые являются одним из основных видов общественного транспорта в городе. Будем работать и по этому вопросу.

Ещё одна важная тема – увековечение памяти погибших участников специальной военной операции, в том числе на предприятиях, где они трудились.

– О погибших мы никогда не забудем. В городах и районах уже начали реализацию таких проектов. В Уфе после завершения СВО мы обязательно построим большой мемориал в память о наших воинах. К этому вопросу надо подходить не спеша и деликатно, – отметил Радий Хабиров. – Самое главное – не надо излишне милитаризировать общество. Республика, несмотря ни на что, созидает и трудится.

На встрече прозвучал вопрос и о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Во всех новых и реконструируемых общественных объектах мы обязательно создаем доступную среду с учётом всех регламентов. Работаем в этом плане и с предпринимателями. Главное, что мы смогли переломить ситуацию по отношению к особенным людям, – подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель местного отделения курултая башкир Азат Юлтимиров предложил проводить регулярные встречи с общественностью членов правительства республики и министров.

– Дельное предложение, – отметил Радий Хабиров. – Я сам всегда внимательно отношусь к тому, что обещаю людям. Поручения Главы – это один из приоритетов. Если ты что-то пообещал и не сделал, то быстро теряешь авторитет.

По итогам встречи Глава Башкортостана, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», подчеркнул важность регулярного общения с жителями – представителями разных сфер и институтов.

– В кабинете ничего не решается. Только в диалоге получается понять настроение людей. Через такие встречи можно объяснить важные смыслы и задачи, которые мы решаем, – сказал Радий Хабиров. – Актив города – это люди, которые определяют и настроение, и порядок, и будущее муниципалитета. Это мои соратники.