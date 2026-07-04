Радий Хабиров сообщил о воинах Башкирии, освобождающих Константиновку в ДНР

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что участники СВО из республики вносят достойный вклад в победу. Об этом он написал в своих соцсетях.
Напомним, подразделения Вооружённых сил России, в том числе батальон имени Минигали Шаймуратова, принимают участие в планомерном освобождении Константиновки в ДНР. Этот населённый пункт в 55 км от Донецка являлся одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ. Город играл ключевую роль для снабжения противника в Краматорско-Славянском направлении, в населённом пункте расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
На одном из видеокадров объективного контроля, снятых в районе железнодорожного вокзала Константиновки, один из бойцов штурмового подразделения развернул знамя башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова.
«На этих кадрах из Константиновки — наши „шаймуратовцы“!
Вчера наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин поблагодарил военнослужащих за успешное взятие этого города и отметил его значимость на пути к полному уничтожению формирований ВСУ на славянско-краматорском рубеже.
Башкирский батальон имени Минигали Шаймуратова, действующий в составе 72-й мотострелковой бригады, тоже участвовал в штурме Константиновки. Горжусь нашими парнями, которые оставляют по-настоящему важный след в истории специальной военной операции! Благодарю за мужество, характер и достойную службу», — написал Радий Хабиров.
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