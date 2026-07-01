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06:50 (UTC+5), 01 Июля 2026

Глава Башкирии посетил в Салавате Центр поддержки ветеранов СВО

1 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в город Салават посетил Центр поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей «Герои Отечества». Его открыли в июне текущего года.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

При спонсорской поддержке «Газпром нефтехим Салават» в здании проведен капитальный ремонт на сумму 12 млн рублей. За счет муниципального бюджета приобретены мебель и оборудование. В центре размещены филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, региональное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

Радий Хабиров осмотрел конференц-зал, кабинеты психолога и юриста, архив, комнату релаксации. Здесь же располагается музей, созданный ветеранами специальной военной операции при поддержке специалистов историко-краеведческого музея города Салавата. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Сергей Данилов рассказал, что раньше они располагались в здании городского отдела образования и условия для работы были не слишком комфортными.

«Теперь у нас в одном месте собраны сразу три организации, что, безусловно, удобно прежде всего для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. С ними работают психологи, в конференц-зале они могут проводить свои встречи. В центр приходят ветераны боевых действий и других локальных военных конфликтов. Созданы также условия для ветеранов с инвалидностью. Мы очень благодарны за ваше решение по созданию во всех городах и районах республики таких центров», – отметил Сергей Данилов.

Радий Хабиров пообщался с матерями погибших участников СВО.

«Главное, что вы не замыкаетесь в себе, для наших бойцов важно общение с вами. Вы как никто другой лучше понимаете их проблемы», – сказал Глава региона. А в беседе с корреспондентом "Башинформа" он похвалил салаватцев за заботу о ветеранах СВО.
- Эту работу нам очень быстрее надо делать, салаватцы молодцы. Потому что у нас уже 4 тысячи с лишним ребят вернулись, и число это постепенно будет увеличиваться. Поэтому принимать их мы должны в достойных условиях. Такие центры - это своего рода точка сбора: и мамы, и ассоциация ветеранов СВО, и Фонд защитников Отечества — всё вместе должно быть. Это по всей республике, везде мы делаем. Но для Салавата с почти 150 000 населения, я думаю, такой центр особенно важен и нужен, - отметил Радий Хабиров.  
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