Глава Башкирии посетил в Салавате Центр поддержки ветеранов СВО

При спонсорской поддержке «Газпром нефтехим Салават» в здании проведен капитальный ремонт на сумму 12 млн рублей. За счет муниципального бюджета приобретены мебель и оборудование. В центре размещены филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, региональное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.
Радий Хабиров осмотрел конференц-зал, кабинеты психолога и юриста, архив, комнату релаксации. Здесь же располагается музей, созданный ветеранами специальной военной операции при поддержке специалистов историко-краеведческого музея города Салавата. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Сергей Данилов рассказал, что раньше они располагались в здании городского отдела образования и условия для работы были не слишком комфортными.
«Теперь у нас в одном месте собраны сразу три организации, что, безусловно, удобно прежде всего для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. С ними работают психологи, в конференц-зале они могут проводить свои встречи. В центр приходят ветераны боевых действий и других локальных военных конфликтов. Созданы также условия для ветеранов с инвалидностью. Мы очень благодарны за ваше решение по созданию во всех городах и районах республики таких центров», – отметил Сергей Данилов.
Радий Хабиров пообщался с матерями погибших участников СВО.
«Главное, что вы не замыкаетесь в себе, для наших бойцов важно общение с вами. Вы как никто другой лучше понимаете их проблемы», – сказал Глава региона. А в беседе с корреспондентом "Башинформа" он похвалил салаватцев за заботу о ветеранах СВО.
- Эту работу нам очень быстрее надо делать, салаватцы молодцы. Потому что у нас уже 4 тысячи с лишним ребят вернулись, и число это постепенно будет увеличиваться. Поэтому принимать их мы должны в достойных условиях. Такие центры - это своего рода точка сбора: и мамы, и ассоциация ветеранов СВО, и Фонд защитников Отечества — всё вместе должно быть. Это по всей республике, везде мы делаем. Но для Салавата с почти 150 000 населения, я думаю, такой центр особенно важен и нужен, - отметил Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.