В Башкирии предприниматель построил на свои личные средства базу отдыха

Общий объём инвестиций в проект составляет 65 млн рублей, а срок его реализации рассчитан на период с 2024 по 2026 год.

Инвестор проекта – индивидуальный предприниматель Афанасий Маслейчук рассказал Главе региона, что на свои личные средства построил четыре модульных некапитальных дома форматов A-frame и Барн-хаус, отличительной чертой которых является уникальный дизайнерский подход. Возле каждого дома расположена японская баня «Фурако», все строения обращены в сторону горы Торатау. Кроме того, на территории возводится отдельный банный комплекс, а также обустроены мангальная зона и зона отдыха около берега. В 2025 году инвестор принял участие в республиканском грантовом конкурсе в сфере туризма, выиграв 900 тысяч рублей на строительство детской игровой площадки при собственных вложениях в размере 916 тысяч рублей.

База отдыха позиционируется как «семейная», в которой созданы все условия для комфортного времяпровождения. В планах развития на 2026–2028 годы предусмотрено создание круглогодичного плавательного бассейна, строительство дополнительных одиннадцати модульных домов, а также создание амфитеатра и ресторанного комплекса.

«В Стерлитамакском районе много начало появляться туристических точек. "Видное" – новое совершенно место. Год назад ничего ещё здесь не было. И таких много здесь вдоль реки с видом на Торатау. Поэтому это здорово. Район развивается хорошо. Тут всегда и сельское хозяйство было сильным, хорошим, но много очень было социальных проблем – ЖКХ, дороги. Мы сейчас потихонечку планомерно, благодаря новой команде начали их решать. Поэтому я сейчас за район спокоен», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».