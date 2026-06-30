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10:33 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Башкирии предприниматель построил на свои личные средства базу отдыха

Сегодня в Стерлитамакском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел базу отдыха «Видное место». Она находится вблизи села Загородный на берегу реки Белой, откуда открывается вид на шихан Торатау, расположенный в одном километре от базы.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Общий объём инвестиций в проект составляет 65 млн рублей, а срок его реализации рассчитан на период с 2024 по 2026 год.

Инвестор проекта – индивидуальный предприниматель Афанасий Маслейчук рассказал Главе региона, что на свои личные средства построил четыре модульных некапитальных дома форматов A-frame и Барн-хаус, отличительной чертой которых является уникальный дизайнерский подход. Возле каждого дома расположена японская баня «Фурако», все строения обращены в сторону горы Торатау. Кроме того, на территории возводится отдельный банный комплекс, а также обустроены мангальная зона и зона отдыха около берега. В 2025 году инвестор принял участие в республиканском грантовом конкурсе в сфере туризма, выиграв 900 тысяч рублей на строительство детской игровой площадки при собственных вложениях в размере 916 тысяч рублей.

База отдыха позиционируется как «семейная», в которой созданы все условия для комфортного времяпровождения. В планах развития на 2026–2028 годы предусмотрено создание круглогодичного плавательного бассейна, строительство дополнительных одиннадцати модульных домов, а также создание амфитеатра и ресторанного комплекса.

«В Стерлитамакском районе много начало появляться туристических точек. "Видное" – новое совершенно место. Год назад ничего ещё здесь не было. И таких много здесь вдоль реки с видом на Торатау. Поэтому это здорово. Район развивается хорошо. Тут всегда и сельское хозяйство было сильным, хорошим, но много очень было социальных проблем – ЖКХ, дороги. Мы сейчас потихонечку планомерно, благодаря новой команде начали их решать. Поэтому я сейчас за район спокоен», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 15
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