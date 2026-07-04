Воскресенье, 5 Июля 2026
|
Уфа
+27 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:47 (UTC+5), 04 Июля 2026

Радий Хабиров в Дюртюлях пообщался с участниками СВО

Фото: Олег Яровиков | Башинформ
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ
1 из 3

4 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками и ветеранами специальной военной операции из Дюртюлинского района. Руководитель региона поинтересовался у военнослужащих, как поживают их родные, нужна ли им дополнительная поддержка. Бойцы поблагодарили республику за гуманитарные конвои, постоянное внимание и помощь семьям. Они также рассказали, что постоянно чувствуют поддержку всей республики. Глава Башкортостана отметил, что жители региона всегда будут помнить подвиги участников СВО.

– Мы преклоняем головы перед теми, кто погиб, защищая интересы нашей страны. И всегда будем заботиться об их семьях, – подчеркнул Радий Хабиров. – Впереди предстоит много работы. Уже вернулись домой более 4 тысяч бойцов. Проводим их реабилитацию, диспансеризацию, трудоустраиваем ребят. Они исполнили свой долг, и теперь мы выполняем свой.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru