Радий Хабиров в Дюртюлях пообщался с участниками СВО

4 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками и ветеранами специальной военной операции из Дюртюлинского района. Руководитель региона поинтересовался у военнослужащих, как поживают их родные, нужна ли им дополнительная поддержка. Бойцы поблагодарили республику за гуманитарные конвои, постоянное внимание и помощь семьям. Они также рассказали, что постоянно чувствуют поддержку всей республики. Глава Башкортостана отметил, что жители региона всегда будут помнить подвиги участников СВО.

– Мы преклоняем головы перед теми, кто погиб, защищая интересы нашей страны. И всегда будем заботиться об их семьях, – подчеркнул Радий Хабиров. – Впереди предстоит много работы. Уже вернулись домой более 4 тысяч бойцов. Проводим их реабилитацию, диспансеризацию, трудоустраиваем ребят. Они исполнили свой долг, и теперь мы выполняем свой.