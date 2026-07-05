Из Башкирии в зону СВО доставили 180-й гуманитарный конвой

Из Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова в зону СВО доставлен 180-й гуманитарный конвой. Об этом сообщил председатель госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов
Гуманитарную помощь получили военнослужащие из Башкирии, выполняющие боевые задачи в 24 воинских подразделениях.
Кроме того, колонна привезла для детского дома села Петровское Луганской Народной Республики одежду, обувь, игрушки и учебный материал.
«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в формировании этого конвоя и обеспечил его доставку до адресатов. Гуманитарные конвои для военнослужащих из Башкортостана и жителей Донбасса идут регулярно, работу продолжаем», — отметил Кирилл Первов.
Ранее пенсионер Рафил Хакимов из села Ермекеево передал бойцам СВО два мотоцикла «Урал».
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