Пенсионер из села Башкирии передал два мотоцикла бойцам СВО

Рафил Хакимов из села Ермекеево передал бойцам СВО мотоцикл «Урал». Это уже второй мотоцикл, который он направляет на передовую, сообщил глава района Рустам Алимгафаров.

Техника отправится в составе регионального гуманитарного конвоя и будет служить бойцам полка «Башкортостан».

Ранее бойцы полка «Башкортостан» будут ежегодно встречаться 1 июля, сообщал Башинформ.