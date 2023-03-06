«Башинформ»: Крытый футбольный манеж в Уфе необходим в условиях российского климата

В Уфу 3 марта с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер и Глава Башкирии Радий Хабиров приняли участие в открытии нового крытого футбольного манежа в Уфе и дали старт турниру фиджитал по футболу «Я — герой».

Объём финансирования футбольного манежа составил 653 млн рублей, из которых около 550 млн рублей поступили из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщало информагентство «Башинформ».

Заместитель председателя правительства вручил детско-юношеским командам Уфы сертификат на новую футбольную экипировку. Затем Дмитрий Чернышенко с Радием Хабировым наградил трёх лучших сельских тренеров сертификатами на 1 млн рублей.