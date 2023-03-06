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«Башинформ»: Крытый футбольный манеж в Уфе необходим в условиях российского климата

На минувшей неделе спортивная жизнь Башкирии запомнилась двумя крупными событиями. Подробности в материале информагентства «Башинформ»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфу 3 марта с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер и Глава Башкирии Радий Хабиров приняли участие в открытии нового крытого футбольного манежа в Уфе и дали старт турниру фиджитал по футболу «Я — герой».

Объём финансирования футбольного манежа составил 653 млн рублей, из которых около 550 млн рублей поступили из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщало информагентство «Башинформ».

Заместитель председателя правительства вручил детско-юношеским командам Уфы сертификат на новую футбольную экипировку. Затем Дмитрий Чернышенко с Радием Хабировым наградил трёх лучших сельских тренеров сертификатами на 1 млн рублей.

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Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
«Мы открываем новый футбольный манеж. Таких объектов должно быть гораздо больше. Поэтому главная задача, которую мы видим для себя – строить, строить и строить. Мы строим Дворец борьбы, Дворец фехтования, огромное количество ФОКов и бассейнов по всей республике. Мы точно знаем, что это даст возможность мальчишкам и девчонкам найти для себя самый желанный вид спорта, стать сильными, хорошими людьми, научиться уважать старших и поддерживать друг друга», – сказал Радий Хабиров. 

«В рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ правительство России совместно с Башкортостаном подарили ребятам из республики замечательный манеж, на котором будут коваться наши будущие победы. Крайне важно, что вы здесь и сейчас получили заряд и частичку тепла от тех, кто уже достиг успехов. А вы будете достигать их в будущем», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Первый замминистра спорта России Азат Кадыров отметил, что из-за климатических особенностей страны потребности в строительстве подобных объектов крайне высоки.

Добавим, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов показал Азату Кадырову строящиеся в Уфе спортивные объекты.

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Другим знаковым событием на прошлой неделе стала встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с хоккеистами «Салавата Юлаева». Руководитель республики 1 марта пришёл в «Уфа-Арену», чтобы поддержать «юлаевцев» перед первым матчем плей-офф Кубка Гагарина.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
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«Вы достойно прошли сезон. Я, конечно, не специалист, но понимаю, что 68 прошедших матчей — это не просто. Сейчас команда занимает достойное место в турнирной таблице. В коллективе, внутри команды царит дружеская атмосфера, а это самое главное. Приятно видеть, что сформировалась плеяда молодых воспитанников башкирского хоккея и опытных игроков во главе с Григорием Паниным (капитан команды „Салават Юлаев“ — прим. ред.). Хорошо, что вы поддерживаете друг друга и демонстрируете слаженную командную работу», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, первые две игры в Уфе закончились в серии с равным счётом. «Салават Юлаев» 1 марта уступил «Адмиралу» (1:2), а 3 марта уфимцы одержали победу над гостями (5:2), сообщало информагентство «Башинформ». Вчера, 5 марта, «юлаевцы» сыграли на выезде. Встреча с «моряками» во Владивостоке 5 марта закончилась поражением гостей в овертайме (3:2).

Валерий Шахов «Салават Юлаев» - «Адмирал» (1:2). 1 марта 2023 года
Валерий Шахов «Салават Юлаев» - «Адмирал» (5:2). 3 марта 2023 года
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм «Адмирал» - «Салават Юлаев» (3:2). 5 марта 2023 года
Валерий Шахов «Салават Юлаев» - «Адмирал» (1:2). 1 марта 2023 года
Валерий Шахов «Салават Юлаев» - «Адмирал» (5:2). 3 марта 2023 года
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм «Адмирал» - «Салават Юлаев» (3:2). 5 марта 2023 года
«Салават Юлаев» - «Адмирал» (1:2). 1 марта 2023 годаФото:Валерий Шахов
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«Все команды в плей-офф заслужили свои места. „Адмирал“ занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в лиге, это неспроста. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Команда хорошая, организованная», — говорил главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов во время открытой тренировки

Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков
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И ещё новости хоккея. Уфимская ЖХК «Агидель» 2 марта в гостях всухую обыграла «МСМО 7.62» в четвертьфинале плей-офф ЖХЛ (2:0). А вчера, 5 марта, дома во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф ЖХЛ одержала над соперницами из Подмосковья очередную победу (4:2) и вышла в полуфинал.

ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
Фото:ЖХК «Агидель» во ВКонтакте

Нефтекамский «Торос» на домашнем льду в матче 1/8 Кубка Петрова проиграл пензенскому «Дизелю». Но уже в следующей игре хет-трик Скорикова принёс «Торосу» в матче с пензенцами победу.

Сборная Башкирии показывала достойные результаты во II зимних международных спортивных играх «Дети Азии»-2023 в Кузбассе. Первую золотую медаль завоевал горнолыжник Тимофей Кильдюшкин, серебряную медаль получила Ксения Подлипчук. Позже в дисциплине супер-гигант Тимофей Кильдюшкин завоевал «бронзу». Также сноубордист Тимур Зарипов занял третье место на играх «Дети Азии».

Кроме этого, юношеская сборная Башкирии по снежному волейболу вышла в финал международных игр «Дети Азии» и стала серебряным призёром соревнований, сообщало информагентство «Башинформ».

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Другой башкирский сноубордист Всеволод Мартынов занял третье место на чемпионате России в олимпийской дисциплине PGS в Южно-Сахалинске.

Ещё одна башкирская сборная заняла второе общекомандное место на чемпионате и первенстве Приволжского и Уральского федеральных округов по тайскому боксу. Соревнования проходили в Ульяновске. В сборную региона вошли спортсмены клубов из Уфы, Стерлитамака, Чишминского и Белорецкого районов. Победители и призёры прошли отбор на первенства России, которые пройдут в Выборге 24–30 апреля и в Тюмени 25–30 июля.

На прошедшей неделе уфимские мотогонщики в 15-й раз завоевали титул чемпиона России. Напомним, «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова выиграла в Шадринске седьмой этап чемпионата страны по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Вчера уфимские мотогонщики стали победителями чемпионата России.

Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

Завершим дайджест новостью из уфимского стадиона «Нефтяник». Вчера, 5 марта, состоялся матч 21-го тура Мелбет-Первой лиги между «Уфой» и московским «Велесом». Встреча завершилась победой горожан (4:1). Голами в «Уфе» отличились Алексей Евсеев, Эрвинг Ботака и Роман Минаев. Защитник «Велеса» Валерий Почивалин забил гол в собственные ворота. Единственный гол «Уфе» забил Геворк Саркисян.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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