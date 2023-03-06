«Башинформ»: Крытый футбольный манеж в Уфе необходим в условиях российского климата

В Уфу 3 марта с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер и Глава Башкирии Радий Хабиров приняли участие в открытии нового крытого футбольного манежа в Уфе и дали старт турниру фиджитал по футболу «Я — герой».
Объём финансирования футбольного манежа составил 653 млн рублей, из которых около 550 млн рублей поступили из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщало информагентство «Башинформ».
Заместитель председателя правительства вручил детско-юношеским командам Уфы сертификат на новую футбольную экипировку. Затем Дмитрий Чернышенко с Радием Хабировым наградил трёх лучших сельских тренеров сертификатами на 1 млн рублей.
«Мы открываем новый футбольный манеж. Таких объектов должно быть гораздо больше. Поэтому главная задача, которую мы видим для себя – строить, строить и строить. Мы строим Дворец борьбы, Дворец фехтования, огромное количество ФОКов и бассейнов по всей республике. Мы точно знаем, что это даст возможность мальчишкам и девчонкам найти для себя самый желанный вид спорта, стать сильными, хорошими людьми, научиться уважать старших и поддерживать друг друга», – сказал Радий Хабиров.
«В рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ правительство России совместно с Башкортостаном подарили ребятам из республики замечательный манеж, на котором будут коваться наши будущие победы. Крайне важно, что вы здесь и сейчас получили заряд и частичку тепла от тех, кто уже достиг успехов. А вы будете достигать их в будущем», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Первый замминистра спорта России Азат Кадыров отметил, что из-за климатических особенностей страны потребности в строительстве подобных объектов крайне высоки.
Добавим, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов показал Азату Кадырову строящиеся в Уфе спортивные объекты.
Другим знаковым событием на прошлой неделе стала встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с хоккеистами «Салавата Юлаева». Руководитель республики 1 марта пришёл в «Уфа-Арену», чтобы поддержать «юлаевцев» перед первым матчем плей-офф Кубка Гагарина.
«Вы достойно прошли сезон. Я, конечно, не специалист, но понимаю, что 68 прошедших матчей — это не просто. Сейчас команда занимает достойное место в турнирной таблице. В коллективе, внутри команды царит дружеская атмосфера, а это самое главное. Приятно видеть, что сформировалась плеяда молодых воспитанников башкирского хоккея и опытных игроков во главе с Григорием Паниным (капитан команды „Салават Юлаев“ — прим. ред.). Хорошо, что вы поддерживаете друг друга и демонстрируете слаженную командную работу», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, первые две игры в Уфе закончились в серии с равным счётом. «Салават Юлаев» 1 марта уступил «Адмиралу» (1:2), а 3 марта уфимцы одержали победу над гостями (5:2), сообщало информагентство «Башинформ». Вчера, 5 марта, «юлаевцы» сыграли на выезде. Встреча с «моряками» во Владивостоке 5 марта закончилась поражением гостей в овертайме (3:2).
«Все команды в плей-офф заслужили свои места. „Адмирал“ занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в лиге, это неспроста. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Команда хорошая, организованная», — говорил главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов во время открытой тренировки.
Нефтекамский «Торос» на домашнем льду в матче 1/8 Кубка Петрова проиграл пензенскому «Дизелю». Но уже в следующей игре хет-трик Скорикова принёс «Торосу» в матче с пензенцами победу.
Сборная Башкирии показывала достойные результаты во II зимних международных спортивных играх «Дети Азии»-2023 в Кузбассе. Первую золотую медаль завоевал горнолыжник Тимофей Кильдюшкин, серебряную медаль получила Ксения Подлипчук. Позже в дисциплине супер-гигант Тимофей Кильдюшкин завоевал «бронзу». Также сноубордист Тимур Зарипов занял третье место на играх «Дети Азии».
Кроме этого, юношеская сборная Башкирии по снежному волейболу вышла в финал международных игр «Дети Азии» и стала серебряным призёром соревнований, сообщало информагентство «Башинформ».
Другой башкирский сноубордист Всеволод Мартынов занял третье место на чемпионате России в олимпийской дисциплине PGS в Южно-Сахалинске.
Ещё одна башкирская сборная заняла второе общекомандное место на чемпионате и первенстве Приволжского и Уральского федеральных округов по тайскому боксу. Соревнования проходили в Ульяновске. В сборную региона вошли спортсмены клубов из Уфы, Стерлитамака, Чишминского и Белорецкого районов. Победители и призёры прошли отбор на первенства России, которые пройдут в Выборге 24–30 апреля и в Тюмени 25–30 июля.
На прошедшей неделе уфимские мотогонщики в 15-й раз завоевали титул чемпиона России. Напомним, «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова выиграла в Шадринске седьмой этап чемпионата страны по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Вчера уфимские мотогонщики стали победителями чемпионата России.
Завершим дайджест новостью из уфимского стадиона «Нефтяник». Вчера, 5 марта, состоялся матч 21-го тура Мелбет-Первой лиги между «Уфой» и московским «Велесом». Встреча завершилась победой горожан (4:1). Голами в «Уфе» отличились Алексей Евсеев, Эрвинг Ботака и Роман Минаев. Защитник «Велеса» Валерий Почивалин забил гол в собственные ворота. Единственный гол «Уфе» забил Геворк Саркисян.