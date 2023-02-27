Новости Башкортостана и Уфы
75.43
+0.72
79.62
+0.05
82.05
+0.01
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 14:48

Сборная Башкирии завоевала первое «золото» II зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

У сборной Башкирии первое «золото» II зимних международных спортивных игр «Дети Азии»-2023. Медаль высшей пробы завоевал горнолыжник Тимофей Кильдюшкин, сообщил в своём телеграм-канале министр спорта республики Руслан Хабибов.

Напомним, в Кузбассе идут зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Сегодня были разыграны медали в горнолыжном спорте, в дисциплине «слалом-гигант». Серебряную медаль получила Ксения Подлипчук. В двадцатку сильнейших вошли Иван Шадрин (4 место), Софья Хамитова (8 место), Мария Мишелова (12 место) и Борис Замалдинов (19 место).

Ранее серебряную медаль игр «Дети Азии» в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет взяла Диана Папулова. А башкирская сборная по кёрлингу победила в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика