Сборная Башкирии завоевала первое «золото» II зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

У сборной Башкирии первое «золото» II зимних международных спортивных игр «Дети Азии»-2023. Медаль высшей пробы завоевал горнолыжник Тимофей Кильдюшкин, сообщил в своём телеграм-канале министр спорта республики Руслан Хабибов.

Напомним, в Кузбассе идут зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Сегодня были разыграны медали в горнолыжном спорте, в дисциплине «слалом-гигант». Серебряную медаль получила Ксения Подлипчук. В двадцатку сильнейших вошли Иван Шадрин (4 место), Софья Хамитова (8 место), Мария Мишелова (12 место) и Борис Замалдинов (19 место).

Ранее серебряную медаль игр «Дети Азии» в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет взяла Диана Папулова. А башкирская сборная по кёрлингу победила в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа, сообщало информагентство «Башинформ».