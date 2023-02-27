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Сегодня, 12:55

Сноубордист из Башкирии завоевал «бронзу» в олимпийской дисциплине на чемпионате России

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Башкирский сноубордист занял третье место на чемпионате России в олимпийской дисциплине PGS в Южно-Сахалинске, сообщил в своём телеграм-канале министр спорта республики Руслан Хабибов. «Бронзу» завоевал Всеволод Мартынов. 

Чемпионат России по сноуборду стартовал в Южно-Сахалинске 25 февраля и продлится до 1 марта.

«Поздравляю Всеволода, его тренеров Кизиных Дмитрия и Наталью и, безусловно, отца сноубордиста, Василия Витальевича, который воспитал из сына настоящего спортсмена», — написал Руслан Хабибов.

Ранее спортсмены из Башкирии завоевали призовые места на II зимних международных играх «Дети Азии». Сборная республики по кёрлингу одержала победу в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа со счётом 9:5. Серебряную медаль в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет взяла Диана Папулова, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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