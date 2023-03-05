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Вчера, 17:36

ФК «Уфа» одержал победу на домашнем поле в матче с московским «Велесом»

ФК «Уфа»
Фото:ФК «Уфа»

Сегодня, 5 марта, ФК «Уфа» провёл матч 21-го тура Мелбет-Первой Лиги. Горожане сыграли на домашнем поле с московским «Велесом». Встреча на стадионе «Нефтяник» завершилась победой хозяев (4:1).

Голами в «Уфе» отличились Алексей Евсеев, Эрвинг Ботака и Роман Минаев. Защитник «Велеса» забил гол в собственные ворота. «Уфе» единственный гол забил Геворк Саркисян.

Следующий матч «Уфа» проведёт в Астрахани 12 марта с ФК «Волгарь».

Напомним, генеральным партнёром футбольного клуба «Уфа» стал букмекерский клуб Leon. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов выразил уверенность, что новый партнёр клуба будет доволен будущими результатами, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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