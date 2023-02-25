Шамиль Газизов: У ФК «Уфа» высокие амбиции и мы всё преодолеем

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с футбольным клубом „Уфа“. Это команда с большой историей и пулом лояльной аудитории. У нас большие планы на совместную работу. Самое важное для нас сейчас — это подобрать рабочие инструменты, которые помогут нам достичь поставленных целей. Мы видим заинтересованность со стороны клуба, что является положительным моментом. Уверен, это плодотворное сотрудничество для обеих сторон», — отметил Никита Альбинский.

Никита Альбинский сказал, что договор букмекерский и футбольный клубы заключили на полтора года, финансовую сторону он разглашать не стал. Шамиль Газизов пояснил, что Leon работает с разными партнёрами и суммы могут быть разными. При этом генеральный директор ФК «Уфа» отметил, что подписанный контракт удовлетворяет обе стороны. Сомнений в выборе партнёра у клуба не было, отметил Шамиль Газизов.