Шамиль Газизов: У ФК «Уфа» высокие амбиции и мы всё преодолеем

Генеральным партнёром футбольного клуба «Уфа» стал букмекерский клуб Leon. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую провели генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов и пресс-атташе БК Leon Никита Альбинский.
«У нас очень хорошее настроение. Мы начинаем работать с надёжным партнёром ‒ БК Leon. Для нас это большая честь. Надеюсь, мы вместе преодолеем трудности. «Уфа» умеет работать, надеюсь наш новый партнёр это оценит», ‒ сказал Шамиль Газизов корреспонденту информагентства «Башинформ».
«Мы рады объявить о начале сотрудничества с футбольным клубом „Уфа“. Это команда с большой историей и пулом лояльной аудитории. У нас большие планы на совместную работу. Самое важное для нас сейчас — это подобрать рабочие инструменты, которые помогут нам достичь поставленных целей. Мы видим заинтересованность со стороны клуба, что является положительным моментом. Уверен, это плодотворное сотрудничество для обеих сторон», — отметил Никита Альбинский.
Никита Альбинский сказал, что договор букмекерский и футбольный клубы заключили на полтора года, финансовую сторону он разглашать не стал. Шамиль Газизов пояснил, что Leon работает с разными партнёрами и суммы могут быть разными. При этом генеральный директор ФК «Уфа» отметил, что подписанный контракт удовлетворяет обе стороны. Сомнений в выборе партнёра у клуба не было, отметил Шамиль Газизов.
«Когда мы принимаем решение о сотрудничестве с футбольными клубами, мы проводим достаточно большой анализ. Что касается ФК „Уфа“, то, как я уже сказал выше, у него богатая история, помимо этого мы видим огромный потенциал клуба», — добавил Никита Альбинский.
В беседе с журналистами их собеседники рассказали о планах ФК «Уфа» и ожидания от сотрудничества. Шамиль Газизов выразил уверенность, что новый партнёр клуба будет доволен будущими результатами. Он напомнил о матче с «Оренбургом». Напомним, в прошлом году «Уфа» уступила гостям. В результате «Оренбург» вышел в Российскую премьер-лигу, а «уфимцы» покинули высший дивизион российского футбола и сейчас играет в Футбольной национальной лиге.
«Матч с „Оренбургом“ показал многое. Мы испытали массу эмоций, связанных с игроками, со специалистами, которые работают в клубе, болельщиками и партнёрами. Но потом чувства схлынули. Ситуацию оценили в спокойном состоянии. ФК „Уфа“ продолжит свой профессиональный рост и ещё проявит свои способности. Очень, надеюсь, что эмоциональный этап преодолён и теперь предстоит кропотливая работа на результат. У нас высокие амбиции, но это не самоуверенность, а уверенность: в футболистах, тренерском штабе, болельщиках, партнёре. Новый партнёр — это новые цели. С Leon у нас всё получится», — заверил Шамиль Газизов.
Шамиль Газизов рассказал, что ФК «Уфа» приобрёл новых футболистов. Выбор согласован с учредителями клуба и тренерским штабом. По его словам, новоприбывшие члены команды усилили коллектив и принесли положительные эмоции, которые обязательно отразятся на качестве игры.
Подытоживая встречу, Шамиль Газизов обратил особое внимание на болельщиков. Он отметил, что «Уфа» хочет видеть их в матчах, «горожанам» нужна их поддержка.
«Ждём болельщиков. Просим их поддержать нашу команду. Сейчас наступает такое время, когда присутствие каждого болельщика на стадионе важно для команды. Это дополнительный стимул для „Уфы“. Понимаю, что некоторым любителям футбола комфортнее следить за матчем дома по телевизору. Но мы ценим тех, кто приходит на стадион. Приходите, мы сделаем всё, чтобы вам было комфортно смотреть игру даже в морозную погоду», — резюмировал Шамиль Газизов.
Напомним, завтра, 26 февраля в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник» состоится матч Пути регионов ¼ финала FONBET Кубка России. «Уфа» сыграет с командой российской Премьер-Лиги «Ахмат» (Грозный). Начало матча в 16.30 по уфимскому времени. Вход на игру — свободный.