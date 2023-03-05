Уфимский «Башкортостан» — победитель чемпионата России по мотогонкам на льду

Сегодня, 5 марта, в Шадринске состоялся заключительный этап чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Как сообщили информагентству «Башинформ» в Центре технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, победителями турнира стали его гонщики — команда «Башкортостан».

Результат мотогонщиков уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова — 35 очков. Второй раз за текущий сезон второе место заняла команда хозяев — «Торпедо-ШААЗ» (28 очков). У «Мега-Лады» второй раз третье место (26). Кумертауский «Вымпел» попытался подняться на четвёртое место. Лидер команды Иван Гаврилов показал свой лучший личный результат сезона — 11 очков, опередив в 16-м заезде опытнейших гонщиков ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области Ивана Большакова и Эдуарда Крысова. Но его товарищам по команде совершить чудес не удалось, и «Вымпел» в восьмой раз оказался пятым.

Результаты победителей распределились следующим образом. Никита Богданов завоевал 17 очков, Динар Валеев — 14, оба провели по шесть заездов. Василий Несытых в четырёх заездах, один из которых завершил падением, — 4 очка. Золотой медалью будет награжден и выступавший за «Башкортостан» на втором этапе в Каменске-Уральском Никита Тарасов.

Стоит отметить, что Никита Богданов признан самым результативным гонщиком Суперлиги-2023, набрав 125 очков. В первую десятку также вошли Дмитрий Солянников (100), Даниил Иванов (97), Динар Валеев (95), Никита Толокнов (70), Дмитрий Хомицевич (69), Игорь Кононов (62), Матвей Волков (55), Иван Гаврилов (49), Василий Несытых и Владимир Фадеев, у них по 43 очка.

Добавим, накануне «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова в 15-й раз признан чемпионом России. Вчера команда выиграла в Шадринске седьмой этап чемпионата страны.

После шести этапов уфимские гонщики лидировали в турнире. Героем этапа стал Никита Богданов. Мотогонщик выиграл все свои шесть заездов. На одном из остававшихся двух этапов в Шадринске уфимцам достаточно было занять четвёртое место, чтобы стать недосягаемыми для «Мега-Лады», даже если бы тольяттинцы оба этапа выиграли. Но уфимцы, несмотря на ничью с кумертауским «Вымпелом», когда выступающий за эту команду талантливый шадринец Владислав Мартьянов выиграл старт и «привёз» Динара Валеева и Василия Несытых, «Башкортостан» набрал 32 очка и на три очка опередил «Мега-Ладу». В составе тольяттинской команды отсутствовал травмированный Игорь Кононов, но его товарищи проявили сплочённость и уверенно заняли второе место.

Достойно проявили себя и юные гонщики «Вымпела» из Кумертау. Особенно 16-летний Иван Гаврилов, за свой дебютный сезон ставший серьёзным соперником опытным мастерам. Несмотря на два падения подряд, он вновь выходил на старт и продолжал борьбу.

Ранее Василий Несытых завоевал в Тольятти для Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова бронзу личного Кубка России по мотогонкам на льду, чем повторил свой прошлогодний успех, сообщало информагентство «Башинформ».