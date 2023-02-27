Мотогонщик из Башкирии занял третье место на Кубке России

Василий Несытых завоевал в минувшие выходные в Тольятти для Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова бронзу личного Кубка России по мотогонкам на льду, повторив свой прошлогодний успех.

В нынешнем розыгрыше побороться за более высокое место, нежели третье, уфимскому гонщику помешало падение в 20-м заезде первого дня, в котором он лидировал, имея все шансы набрать 13 очков. К этому моменту у Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского и Даниила Иванова из Тольятти было 15 и 14 очков соответственно. В результате падения Несытых остался с 10 очками на четвертом месте, пропустив на третье Матвея Волкова из Шадринска (11 очков).

Во второй день Василию пришлось ездить сдержаннее, чтобы избежать новых падений. Эта тактика принесла успех. Набрав 12 очков, с суммой 22 очка он вышел на третье место. Местный фаворит, двукратный обладатель Кубка России Никита Толокнов также привез во второй день 12 очков, но компенсировать неудач первого дня не смог и оказался в итоге четвертым (20 очков). А новым обладателем Кубка России стал Дмитрий Хомицевич. Этого гонщика, вернувшегося на трек после тяжелого падения в третьем финале личного чемпионата России в Уфе, не смог остановить даже Даниил Иванов. Хомицевич набрал полный комплект – 30 очков, Иванов отстал на два очка.

В финале кубка выступали еще два уфимца. Выигравший этот почетный трофей 15 лет назад Дмитрий Буланкин неудачно начал соревнования, но во второй день набрал 10 очков и вышел в итоге на девятое место. Замкнул первую дюжину юный Иван Гаврилов – главный претендент на звание гонщика, добившегося за нынешний сезон самого большого прогресса.