Министр спорта Башкирии рассказал о строящихся в Уфе спортивных объектах

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов рассказал о строящихся в Уфе спортивных объектах. В рамках рабочего визита первого заместителя министра спорта России Азата Кадыровав в Башкирию они посетили несколько строящихся спортсооружений.

Один из них — Центр спортивной борьбы. Здесь уже выполнены земляные работы, залиты фундамент и цокольный этаж. В настоящее время поднимается монолит каркасного здания и ведутся работы по внутренним и внешним инженерным сетям, рассказал Руслан Хабибов в своем телеграм-канале.



Еще один строящийся объект находится в микрорайоне Инорс, там идет строительство Центра гребного слалома. На данный момент завершены все бетонные работы по руслу канала. Сейчас строители обустраивают фундаменты технологического моста, монтируют металлоконструкции для пешеходного моста.

Ранее «Башинформ» сообщал, что к юбилею Уфы в столице региона будут сданы Дворец борьбы, Центр фехтования и ряд других спортивных объектов.