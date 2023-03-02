Сборная Башкирии по снежному волейболу стала серебряным призёром международных игр «Дети Азии»-2023. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

Как узнал «Башинформ», волейболисты Башкирии одержали победу над командой Сибирского федерального округа. «Золото» досталось хозяевам турнира — сборной Кузбасса. Женская сборная по волейболу, которая также противостояла команде принимающей стороны, заняла 4 место.

«Любое участие в соревнованиях — это опыт, тренинг на концентрацию, работу с эмоциями, умение показать свои лучшие качества. А когда ребята справляются со всеми преградами, превосходят соперника по всем качествам и завоевывают свои награды — конечно, в эти моменты вдвойне за них радостно», — написал Руслан Хабибов.