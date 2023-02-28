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Вчера, 20:40

«Салават Юлаев» провёл открытую тренировку накануне первого матча плей-офф

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Хоккеисты «Салавата Юлаева» накануне первой игры плей-офф Кубка Гагарина провели открытую тренировку для СМИ. Завтра, 1 марта, «юлаевцы» проведут матч на льду «Уфа-Арены» с «Адмиралом». Второй домашний матч с командой из Владивостока уфимцы проведут 3 марта.

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов в беседе со спортивными журналистами сообщил, что команда недавно играла с «Металлургом», времени у игроков на подготовку мало. Тем не менее «юлаевцы» упорно тренируются и настроены на победу. Напомним, в заключительном матче текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал в гостях победу над магнитогорцами (2:1Б), сообщало информагентство «Башинформ».

Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Все команды в плей-офф заслужили свои места. „Адмирал“ занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в лиге, это неспроста. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Команда хорошая, организованная», — оценил команду из Владивостока Виктор Козлов.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Все, кто сегодня тренировался, готовы идти в бой. В плей-офф уже не может быть, чтобы все восстановились. Все в строй, все берут ружьё», — резюмировал Виктор Козлов.

Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«У нас всегда есть цель — победа в Кубке Гагарина и мы от неё не отходим», — сказал ранее генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов в интервью информагентству «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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