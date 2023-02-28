«Салават Юлаев» провёл открытую тренировку накануне первого матча плей-офф

Хоккеисты «Салавата Юлаева» накануне первой игры плей-офф Кубка Гагарина провели открытую тренировку для СМИ. Завтра, 1 марта, «юлаевцы» проведут матч на льду «Уфа-Арены» с «Адмиралом». Второй домашний матч с командой из Владивостока уфимцы проведут 3 марта.
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов в беседе со спортивными журналистами сообщил, что команда недавно играла с «Металлургом», времени у игроков на подготовку мало. Тем не менее «юлаевцы» упорно тренируются и настроены на победу. Напомним, в заключительном матче текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал в гостях победу над магнитогорцами (2:1Б), сообщало информагентство «Башинформ».
«Все команды в плей-офф заслужили свои места. „Адмирал“ занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в лиге, это неспроста. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Команда хорошая, организованная», — оценил команду из Владивостока Виктор Козлов.
«Все, кто сегодня тренировался, готовы идти в бой. В плей-офф уже не может быть, чтобы все восстановились. Все в строй, все берут ружьё», — резюмировал Виктор Козлов.
«У нас всегда есть цель — победа в Кубке Гагарина и мы от неё не отходим», — сказал ранее генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов в интервью информагентству «Башинформ».