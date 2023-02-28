«Салават Юлаев» провёл открытую тренировку накануне первого матча плей-офф

Хоккеисты «Салавата Юлаева» накануне первой игры плей-офф Кубка Гагарина провели открытую тренировку для СМИ. Завтра, 1 марта, «юлаевцы» проведут матч на льду «Уфа-Арены» с «Адмиралом». Второй домашний матч с командой из Владивостока уфимцы проведут 3 марта.

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов в беседе со спортивными журналистами сообщил, что команда недавно играла с «Металлургом», времени у игроков на подготовку мало. Тем не менее «юлаевцы» упорно тренируются и настроены на победу. Напомним, в заключительном матче текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал в гостях победу над магнитогорцами (2:1Б), сообщало информагентство «Башинформ».