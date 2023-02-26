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Вчера, 19:31

«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Металлург» в серии буллитов

группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
Фото:группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»

Сегодня «Салават Юлаев» провёл заключительный матч текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы в Магнитогорске сыграли с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» — 1:2 (Б).

Первый гол в игре забили хозяева. Шайбу на 26-й минуте основного игрового времени «Салавату Юлаеву» забросил Семён Кошелев — 1:0. На 46-й минуте Алексей Пустозёров сравнял счёт — 1:1.

группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
Фото:группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»

В овертайме счёт в матче не поменялся. В серии буллитов победу «Салавату Юлаеву» принёс бросок Данила Башкирова — 1:2.

Ранее «Салават Юлаев» одержал победу в выездных матчах с «Автомобилистом» и с «Сибирью», сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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