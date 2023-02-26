«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Металлург» в серии буллитов

Сегодня «Салават Юлаев» провёл заключительный матч текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы в Магнитогорске сыграли с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» — 1:2 (Б).
Первый гол в игре забили хозяева. Шайбу на 26-й минуте основного игрового времени «Салавату Юлаеву» забросил Семён Кошелев — 1:0. На 46-й минуте Алексей Пустозёров сравнял счёт — 1:1.
В овертайме счёт в матче не поменялся. В серии буллитов победу «Салавату Юлаеву» принёс бросок Данила Башкирова — 1:2.
Ранее «Салават Юлаев» одержал победу в выездных матчах с «Автомобилистом» и с «Сибирью», сообщало информагентство «Башинформ».