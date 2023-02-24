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Вчера, 16:57

«Салават Юлаев» победил в Новосибирске «Сибирь» в регулярном матче КХЛ

Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Фото:Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте

Сегодня, 24 февраля, «Салават Юлаев» встретился в Новосибирске с «Сибирью». Второй матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ завершился победой уфимцев (1:3).

В первом периоде противостояния команды проявили непреклонность друг другу, результатом чего стали нарушения. На скамейку штрафников были отправлены «юлаевцы» Степан Санников и Иван Дроздов, у сибиряков — Илья Морозов и Владимир Бутузов. Тем не менее, стартовый отрезок матча «Салават Юлаев» выиграл. Голы хозяевам забили Николай Кулёмин (1-я минута) и Данил Башкиров (9-я минута) — 0:2.

Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте
Фото:Группа ХК «Салават Юлаев» во ВКонтакте

Во втором периоде «Салават Юлаев» реализовал большинство:  шайбу на 27-й минуте забросил Александр Хмелевский — 0:3.

В завершающем отрезке соперникам «Салавата Юлаева» удалось забить гол. Андрей Кареев на 39-й минуте пропустил шайбу от Антона Назаревича — 1:3. До финального свистка счёт в игре не поменялся, победа за «Салаватом Юлаевым».

Последний матч выезда «юлаевцы» проведут с магнитогорским «Металлургом» 26 февраля, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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