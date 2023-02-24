«Салават Юлаев» победил в Новосибирске «Сибирь» в регулярном матче КХЛ

Сегодня, 24 февраля, «Салават Юлаев» встретился в Новосибирске с «Сибирью». Второй матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ завершился победой уфимцев (1:3).
В первом периоде противостояния команды проявили непреклонность друг другу, результатом чего стали нарушения. На скамейку штрафников были отправлены «юлаевцы» Степан Санников и Иван Дроздов, у сибиряков — Илья Морозов и Владимир Бутузов. Тем не менее, стартовый отрезок матча «Салават Юлаев» выиграл. Голы хозяевам забили Николай Кулёмин (1-я минута) и Данил Башкиров (9-я минута) — 0:2.
Во втором периоде «Салават Юлаев» реализовал большинство: шайбу на 27-й минуте забросил Александр Хмелевский — 0:3.
В завершающем отрезке соперникам «Салавата Юлаева» удалось забить гол. Андрей Кареев на 39-й минуте пропустил шайбу от Антона Назаревича — 1:3. До финального свистка счёт в игре не поменялся, победа за «Салаватом Юлаевым».
Последний матч выезда «юлаевцы» проведут с магнитогорским «Металлургом» 26 февраля, сообщало ранее информагентство «Башинформ».