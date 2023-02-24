«Салават Юлаев» победил в Новосибирске «Сибирь» в регулярном матче КХЛ

Сегодня, 24 февраля, «Салават Юлаев» встретился в Новосибирске с «Сибирью». Второй матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ завершился победой уфимцев (1:3).

В первом периоде противостояния команды проявили непреклонность друг другу, результатом чего стали нарушения. На скамейку штрафников были отправлены «юлаевцы» Степан Санников и Иван Дроздов, у сибиряков — Илья Морозов и Владимир Бутузов. Тем не менее, стартовый отрезок матча «Салават Юлаев» выиграл. Голы хозяевам забили Николай Кулёмин (1-я минута) и Данил Башкиров (9-я минута) — 0:2.