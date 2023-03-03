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Сегодня, 12:40

Азат Кадыров поздравил жителей Башкирии с открытием крытого футбольного манежа в Уфе

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Первый замминистра спорта России Азат Кадыров поздравил жителей Башкирии с открытием нового крытого футбольного манежа, строительство которого завершилось в Уфе.

«От себя лично и от команды минспорта РФ поздравляю всех жителей Башкирии с этим большим событием, потому что далеко не каждый день появляются такие спортивные сооружения, где есть возможность круглый год заниматься не только футболом, но и другими спортивными активностями. Всего в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ мы по итогам 2022 года ввели около 100 объектов по стране. Планы на 2023-й не менее амбициозные — с помощью федерального финансирования активно развиваем наш проект „Бизнес Спринт“, активным участником которого является ваша республика. Два объекта должны появиться в этом и в следующем году. И, конечно же, продолжается строительство Дворца борьбы и Центра гребного слалома», — прокомментировал Кадыров «Башинформу».

Как он отметил, из-за климатических особенностей страны потребности в строительстве подобных объектов крайне высоки.

«Ежегодно мы вводим и крытые футбольные манежи, и бассейны, и ледовые катки. Решаем эти задачи поэтапно совместно с регионами. 2023-й год — год столетия образования органов управления в сфере физкультуры и спорта, 100-летие отечественного спорта, в Башкирии приняты соответствующие планы и документы, мы под руководством Главы республики Радия Хабирова занимаемся реализацией мероприятий», — подчеркнул Азат Кадыров.

Ранее «Башинформ» писал, что общий объем финансирования объекта составил 653 млн рублей, из которых около 550 млн руб. — средства федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

В церемонии открытия манежа приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров и зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Они также дали старт турниру фиджитал по футболу «Я — герой» и пообщались с детьми-участниками соревнований.

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