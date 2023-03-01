У сборной Башкирии ещё одна медаль зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

У сборной Башкирии по итогам пятого дня соревнований II зимних международных спортивных игр «Дети Азии»-2023 ещё одна награда. В дисциплине супер-гигант Тимофей Кильдюшкин завоевал «бронзу». Соревнования прошли на горнолыжном комплексе «Югус» в Междуреченске.

Ранее в Кузбассе были разыграны медали в горнолыжном спорте, в дисциплине «слалом-гигант». Серебряную медаль получила Ксения Подлипчук, сообщало информагентство «Башинформ». Ещё одну серебряную медаль игр в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет взяла Диана Папулова. А башкирская сборная по кёрлингу победила в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа, сообщало информагентство «Башинформ».